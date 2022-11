Il soldato ha perso quindici anni di memoria: il ritorno del grande libro di Rebecca West

Quanto è dirompente il primo amore – o quello, non necessariamente più in là nel tempo, che consideriamo tale? È forte al punto da attraversare gli addii, le trincee, gli strati dell’Io e riportare indietro le lancette? “Primo” che fa il paio con vero, con gioia pura e primigenia, ma soprattutto con libertà. Di mostrarsi per come si è davvero senza limiti, convenzioni e sensi di colpa, di addormentarsi con la certezza che qualcuno veglia sui nostri sogni e desidera solo il nostro bene. Ecco appunto. Che cosa è bene, meglio, più giusto? Vivere nella culla di un sentimento così assoluto da rasentare l’irrealtà, o far parte del mondo, con le sue regole e i suoi affanni, e dare il proprio contributo? Il soldato Chris soffre di un’amnesia che ha cancellato gli ultimi quindici anni, il matrimonio con l’aristocratica Kitty, una terribile perdita, l’età adulta: per lui esistono solo Margaret – semplice, senza fronzoli, come può esserlo una dea arcadica – e i pomeriggi di quand’erano poco più che adolescenti. Non ricorda. O non può, non vuole? Tante, troppe domande. Ed è originale e struggente che a porsi tutti questi interrogativi non siano, non subito almeno, i due diretti interessati – sono lontani, sono già oltre le nuvole, in una dimensione olimpica, gli amanti, lasciamoli stare finché si può – ma una spettatrice, una cugina affidabile a cui è stato riservato, magari senza accorgersene, un perenne ruolo secondario. Eppure Jenny, voce narrante de “Il ritorno del soldato” (Fazi, 16 euro, traduzione e postfazione di Benedetta Bini), è interessante, ha carattere ed energia, ma si svela un passo alla volta; si veste con eleganza, è circondata da pregiati chintz e delicate porcellane, la guerra pare non poterla toccare più di tanto – non ha un marito al fronte, e nessuno pretenderà che smetta i panni sofisticati per indossare una tuta da lavoro, per prendere il posto, nelle città svuotate di maschi, di chi ha lasciato la catena di montaggio, gli uffici e le strade, al massimo ci si aspetterà da lei un gesto caritatevole, una camicina per gli orfani, una mano guantata tesa – ma percepisce che qualcosa non funziona, che beatitudine e privilegio non sono fisiologicamente l’una la conseguenza dell’altro. È una sensazione che penetra sottile, però, che dai polpastrelli arriva agli occhi e finalmente al cuore, con un suo ritmo. È questo il segreto dell’esordio letterario di Rebecca West – nata Cicely Isabel Fairfield, solo per la sua biografia intensa e pioneristica ci vorrebbe un romanzo – l’armonia, la cadenza precisa: in poche pagine, vengono dipinti, con verosimiglianza e intensità, un dentro e un fuori – Baldry Court e Monkey Island, lo status e i desideri più profondi – e le loro evoluzioni, la progressiva presa di conoscenza, i tasselli della diagnosi, della memoria perduta, della cura che a mano a mano vanno al loro posto… che non è sempre il più felice.

IL RITORNO DEL SOLDATO

Autore: Rebecca West

Editore: Fazi

Genere: Romanzo

Prezzo: 16 euro