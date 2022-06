Il sogno polo sportivo: anche basket e tennis nel nuovo parco Stura

Prima è stata rimossa la recinzione che circondava il prato, poi sono stati riparati i guasti all’impianto d’illuminazione (dopo i furti di rame). Il resto lo hanno fatto le piantumazioni volute da Palazzo Civico e il lavoro delle associazioni del territorio, che con le loro attività si occupano di tenere vivo il parco Stura tutti i mesi dell’anno. Oggi, a 13 anni di distanza dal grande blitz anti droga dei militari, il polmone verde compreso tra corso Giulio Cesare e il Novotel, nel quartiere Rebaudengo, sembra (quasi) lontano parente di quello temuto del 2008. Il termine “Tossic park”, un tempo di moda, da queste parti è stato quasi abolito. E il via vai di spacciatori e tossici sulle rive del fiume ridimensionato dopo mesi di indagini e controlli. Anche se non è tutto oro ciò che luccica: i problemi ci sono ancora, a cominciare dalle discariche e continuando con l’andirivieni di strani individui, come raccontato giusto ieri su queste colonne.

PENSARE A UN RILANCIO

«Bisogna pensare a un rilancio in modo che il parco sia vissuto» sono le parole del presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto. In prima fila per un recupero dell’area «ma a questo proposito serve un progetto che coinvolga la cittadinanza. Non possiamo basare tutto su un punto verde limitato alla fase estiva. È un terreno talmente vasto che va fatto un ragionamento complesso con la Città». Qualcosa, tuttavia, già si starebbe muovendo. E riguarda la presentazione di un progetto da parte di un’associazione che mira a realizzare nel parco un polo sportivo con campi da basket e tennis, sfruttando materiali ecosostenibili. «Ci hanno chiesto un incontro – conclude Lomanto -, ma è una fase molto preliminare». Tanto che non è stata ancora fatta una manifestazione di pubblico d’interesse.

I CAMPI DA GOLF SFUMATI

«Senza il campo da golf, lo spaccio resterà. E realizzare il parco vorrà solo dire offrire una cornice più bella al degrado». Correva l’anno 2008 e il Comune azzardava l’ipotesi di un progetto faraonico che non ha mai preso piede. Quel campo da golf tanto sbandierato è rimasto sempre sulla carta. Tanto che oggi i cittadini si accontenterebbero di molto meno, giusto un po’ di normalità.