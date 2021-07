Il sogno e le paure di una generazione ribelle: la vita di “Barabba”, da Latina fino in Africa

Sono 190 pagine avvincenti. Il romanzo si legge tutto d’un fiato. Pierluigi Felli (Novecento Editore, 13 euro) l’autore, un avvocato che ha abbandonato la carriera forense per dedicarsi anima e corpo alla scrittura (ha pubblicato 49 romanzi), racconta una storia dalla quale emerge un “sogno”, quello di una generazione ribelle sotto la torre littoria di Latina, dal 1976 in avanti, fino agli anni di piombo. Vicende burrascose di un ragazzo che si riconosce nella destra militante, che si ribella all’egemonia culturale marxista dell’epoca e che si ritrova, infine, mercenario (o combattente) in Africa. Non è un romanzo politico, ma umano, da qualunque parte lo si voglia giudicare, da destra o da sinistra. Sante Corbara, detto “Barabba”, il protagonista, è l’incarnazione di un’idea minoritaria di un’epoca: esprime le contraddizioni, l’entusiasmo e le frustrazioni di chi non si sente libero e sceglie una strada, forse la più difficile da percorrere. Barabba non è un figlio di papà, è orfano di entrambi i genitori e lo cresce lo zio Furio, barbiere in un quartiere popolare di Latina. Alle vicende del protagonista, fa da scenario la cronaca cruda degli scontri in piazza dell’epoca, “nella perversa logica degli opposti estremismi”, spiega Felli, che in quel periodo provocò numerosi lutti. Ma il racconto prende poi una piega inaspettata, quando Barabba si vedrà costretto a fuggire in Rhodesia (attuale Zimbawe), rifugio sicuro per i latitanti estremisti d’Europa, sia di destra che di sinistra. Sarà in quell’estremo lembo di Africa che Barabba “maturerà la sua coscienza di soldato politico nazional-rivoluzionario”. Scriveva Felli dopo la prima stesura del libro: “Mercenari bianchi e neofascisti, non esistono più. Ma rappresentano il sogno di una generazione anticonformista e ribelle”. L’autore conclude un romanzo apparentemente senza seguito, ed è verosimile immaginare che Felli di Barabba non avrebbe più scritto. E’ stato così per alcuni anni, ma di recente l’autore ha dato alle stampe il seguito di “Camerata Addio”, ma questo è un altro libro, tutta un’altra storia.