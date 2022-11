Il sindaco Giacone torna a casa dopo l’aggressione: “Ho pianto dalla gioia”

Carlo Giacone, sindaco di Giaveno (Torino), torna a casa dopo l’aggressione del 29 ottobre scorso. L’annuncio arriva dal primo cittadino stesso in un lungo post Facebook.

“Da qualche giorno sono uscito dall’ospedale. Sono molto felice di essere tornato a casa anche se dovrò spesso tornare per esami e continuare a controllare il mio stato di salute – scrive Giacone -. Oltre a questa bella emozione, volevo condividere con tutti voi la gioia di aver ricevuto tanti messaggi di affetto, che hanno aiutato la mia famiglia a starmi vicino, a migliorarmi l’umore, a pensare positivo in attesa di quel giorno dove riuscirò a ringraziarvi tutti personalmente”.

“Non mi vergogno di dire che in un paio di circostanze tristi della mia vita ho pianto, ma in questi giorni gli occhi lucidi li ho avuti per la gioia di avere ricevuto pensieri, disegni, braccialetti portafortuna creati da loro, da parte di piccoli bambini e bambine della scuola elementare – prosegue -. Io i bimbi di Giaveno li adoro, dico sempre che sono unici, simpatici, intelligenti. Nelle varie occasioni che li ho incontrati, a scuola, nello sport, nelle manifestazioni, nella loro spontaneità e simpatia, mi hanno sempre regalato tante belle emozioni. Bisogna imparare ad ascoltare i bambini, dicono sempre la verità, sono genuini e spontanei. Da loro possiamo imparare valori importanti della vita. Saranno loro i buoni cittadini e cittadine del futuro”.