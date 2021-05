Il sindaco Chiono non si vaccina e finisce in ospedale con il covid

Ha preferito non fare il vaccino ed è finito in ospedale con il covid. Il no vax questa volta non è uno dei tanti personaggi che si aggirano sui social ma il sindaco di Busano, Giambattistino Chiono, 71 anni, ancora ricoverato a Ivrea ma per fortuna ormai fuori pericolo di vita. Ha da poco superato la fase più acuta della malattia e sta migliorando, con grande apprensione della sua comunità, ma ha pagato cara la sua scelta di non vaccinarsi.

«Non ero convinto di un farmaco sperimentale e ho deciso di attendere, nel frattempo si sono ammalati tutti in famiglia e poi anche io che ho preso la malattia in maniera piuttosto seria. Ora sto meglio» spiega Chiono, contattato al telefono mentre ancora si trova in degenza. L’amministratore era stato prima ricoverato all’ospedale di Ciriè di urgenza e poi trasferito a Ivrea dove è stato sottoposto alla terapia di ossigeno perché aveva bassissimi valori di saturazione.

Il sindaco aveva scelto di attendere e, nel frattempo, curarsi con farmaci che secondo lui potevano preservarlo dall’ammalarsi. Nonostante questo, il primo cittadino canavesano respinge l’etichetta di no vax e parla di una scelta personale. In paese, dove è molto amato e rispettato (è stato sindaco sei volte ed è un vero decano degli amministratori canavesani) c’era molto apprensione per la sua salute.

Un rispetto e un affetto che invece non si ritrova nei commenti sui social alla notizia della sua malattia che si è diffusa ieri. Alcune persone hanno postato messaggi spregevoli nei suoi confronti che dimostrano il clima avvelenato intorno alla questione della vaccinazione Covid. Tanti, invece, i messaggi di auguri e sostegno giunti al sindaco ricoverato da parte di molte persone del suo paese e non solo.