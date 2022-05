Il Sempione diventa cantiere. E la metro 2 caccia il degrado

Servirà davvero un maxi cantiere per cacciare il degrado che da tempo tiene sotto scacco il parco Sempione. Così i lavori per l’avvento della linea 2 della metropolitana diventano occasione più unica che rara per allontanare i tossici e gli spacciatori dal polmone verde di via Cigna. Un’area dove oggi i problemi sono all’ordine del giorno, a cominciare dalle minacce che gli stessi habitué rivolgono quotidianamente a operatori ecologici e padroni a passeggio con gli amici a 4 zampe. Accusati di mettere loro i bastoni tra le ruote.

«Un parco che non è più a misura di famiglia – protesta il capogruppo di Fdi della Circoscrizione 6, Verangela Marino -, dove siamo costretti a chiamare sovente la polizia. Solo qualche giorno fa sono state trovate delle persone a dormire nell’area cani». Proprio lo spazio al fondo di via Cigna, tra il cantiere del passante ferroviario e le vecchie fabbriche abbandonate, sarà oggetto nelle prossime settimane di un primissimo trasloco. Già programmato dalla Città in accordo con il centro civico, con lo spostamento delle recinzioni vicino alla strada.

Risolto il primo problema sicurezza, entrerà nel vivo il cantiere della linea 2 della metro che renderà il parco quasi off limits per le famiglie nella zona compresa tra Spazio 211 e il trincerone. «Stiamo lavorando – precisa il presidente della 6, Valerio Lomanto -, per garantire un passaggio che permetta agli anziani di raggiungere il centro d’incontro. Sarà sicuramente un cantiere impattante e sorvegliato, difficile che gli attuali frequentatori possano continuare a spacciare alla luce del sole».