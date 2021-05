Il sacro dovere del dubbio

“Non smettete mai di protestare; non smettete mai di dissentire, di porvi domande, di mettere in discussione l’autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non smettete di pensare. Siate voci fuori dal coro. Siate il peso che inclina il piano. Siate sempre in disaccordo perché il dissenso è un’arma. Siate sempre informati e non chiudetevi alla conoscenza perché anche il sapere è un’arma. Forse non cambierete il mondo, ma avrete contribuito a inclinare il piano nella vostra direzione e avrete reso la vostra vita degna di essere raccontata. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai.” Queste parole del filosofo britannico Bertrand Russell (1872-1970), potrebbero sembrare un breviario di relativismo, oppure il manifesto dei bastian contrari, o ancora un invito generico alla ribellione e al rifiuto dell’obbedienza passiva. In realtà sono preziose per saper come porci di fronte ad ogni forma di pensiero unico imposto, ad ogni verità indimostrata, ad ogni religione e ideologia calate dall’alto. Ma attenti: Russell dice “siate informati”, perché il pericolo maggiore, dopo aver criticato la verità rivelata, è sostituirla. Nell’epoca dei social, dell’uno vale uno, dove tutti si sentono esperti di tutto e autorizzati a criticare con violenza tutto, sta succedendo proprio quello: via la tua verità, dentro la mia. Si demolisce l’idolo della verità assoluta (che non esiste) per mettersi ad adorare i suoi frammenti, odiando chi non li adora, perseguitandolo, irridendolo, addirittura incarcerandolo come fa la legge Fiano e come farà la legge Zan. Invece no. No al pensiero unico politicamente corretto. Russell lo combatteva prima ancora che nascesse.

