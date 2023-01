Il romanzo esoterico di Stefano Luti e Antonio Cristiano: “Una goccia d’amore oltre la morte”

Pochi scrittori si sono cimentati nell’ardua e, allo stesso tempo, affascinante impresa di scrivere la vita dopo la morte. Stefano Luti, scrittore toscano, torinese di adozione, da oltre 40 anni, è uno di loro. Il suo romanzo “Una goccia d’amore oltre la morte” (Extempora edizioni), scritto con il sensitivo Antonio Cristiano, è un viaggio inedito attorno alla vita e l’oltre vita che lascia esterrefatti.

Il romanzo, fortemente autobiografico ma anche spirituale ed esoterico, ha vinto il 15 giugno scorso il 7° premio del concorso nazionale letterario Città di Siena. Al centro del racconto, ambientato a Torino, il nefasto presagio di morte di una giovane ballerina inglese, Alison Jane Griffiths che si dirige in Europa proprio per fuggire al suo destino. A Torino incontra l’amore, Davide Ravelli, scrittore divorziato da poco. Il loro è un amore travolgente, ma dura poco perché la morte raggiunge la donna.

Davide è sconvolto dal dolore. Ripercorre i luoghi dove sono stati insieme, fino in Cornovaglia, al castello di Tintagel dove vede il suo amore in un controluce crepuscolare. Per non impazzire, Davide chiede aiuto all’amico e sensitivo Antonio Romano che gli narra la sua esperienza con un’entità femminile del Duecento, Nivola.

«Antonio – come spiega Stefano Luti – farà capire a Davide come la realtà sia qualcosa di più esteso di ciò che si percepisce con i sensi come reale». Tra prosa poetica, poesie e sonetti medioevali, il finale è lasciato ai lettori. Il libro è acquistabile nelle migliori librerie e online.