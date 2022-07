Il rock di Ben Harper al “Sonic Park”

L’estate 2022 verrà ricordata come quella del ritorno massiccio dei concerti dal vivo, ma anche con l’altissima percentuale di live destinati ad artisti italiani: la situazione post-lockdown sta quasi tornando come era prima del 2020, ma gli spostamenti aerei sono ancora difficili e investire in una tournée internazionale (si veda anche l’annullamento del concerto di Lp domenica scorsa) è complicato e ancora raro. Un motivo in più, se ci fosse stato bisogno, per non perdere questa sera sul palco di Sonic Park Stupinigi alle 21 il concerto di Ben Harper (qualche biglietto ancora c’è, posto unico 49,50 €).

Dopo qualche rinvio per l’emergenza sanitaria e pochi giorni prima dell’uscita del nuovissimo album di inediti “Bloodline Maintenance”, il rocker e cantautore statunitense torna a suonare dal vivo con i suoi The Innocent Criminals: il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky dal 1993 hanno quasi sempre accompagnato Harper in giro per il mondo.

L’area della Palazzina di Caccia di Stupinigi (che chiuderà la stagione di concerti domani con l’esibizione di Carl Brave) vedrà l’esecuzione esclusiva di alcuni brani del nuovo album, che si alterneranno a tutti i grandi classici del repertorio di Harper realizzati in circa trent’anni di carriera.

“Bloodline Maintenance”, ha dichiarato il rocker californiano, è in gran parte ispirato alla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico. Quasi tutti gli strumenti – chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni – sono suonati da Harper: si tratta del suo album in studio numero 17, dopo lo strumentale “Winter is for Lovers” del 2020 e a ben 6 anni dall’ultimo album non strumentale, che risale al lontano 2016.

La sua carriera si è distinta attraverso vari album diventati punti di riferimento per gli amanti del rock di qualità, da “Fight For Your Mind” a “The Will to Live”, “Diamonds on the Inside” e “There Will Be a Light”, vincitore di due Grammy, dischi che lo hanno consacrato come songwriter dalla potenza unica e artista capace di spaziare tra diversi generi con una impareggiabile ed evidente abilità.