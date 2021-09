Il robot farmacista del Mauriziano: distribuisce mille confezioni all’ora

Importante novità all’ospedale Mauriziano di Torino. A distribuire con il massimo dell’efficienza i medicinali per le terapie farmacologiche e interventistiche, da oggi in poi, ci penserà un robot che svolgerà la sua ‘attività’ presso il magazzino della Farmacia Ospedaliera, diretta dalla dottoressa Annalisa Gasco, dove oggi in mattinata ha preso ufficialmente ‘servizio’.

Presente all’inaugurazione anche il direttore generale della struttura ospedaliera, Maurizio Dall’Acqua. Il robot farmacista è in grado di distribuire mille confezioni all’ora ed è entrato in funzione grazie a un progetto di Sanità 4.0 finanziato con fondi dell’Unione Europea. Il suo valore è di 400mila euro.

(Video di Tonino Di Marco)