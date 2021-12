Il rilancio del Valentino e di Torino Esposizioni: progetto da 100 milioni

È considerato uno dei parchi più belli e importanti di Torino. Il Valentino, con i suoi scorci e i suoi prati in fiore, è da sempre meta di famiglie, coppiette e turisti. Ma da tempo, complice la chiusura dei locali della movida e il via vai dei pusher, è finito nel mirino delle critiche. Le discoteche abbandonate, infatti, sono diventate punto di ritrovo di sbandati. Un problema che oggi sembra sul punto di rientrare. Sul Valentino c’è una progettualità in corso legata al Pnrr, un grosso intervento da 100 milioni legato al rilancio delle aree verdi e al ritorno della navigazione sul Po. Mentre per i locali sappiamo che la Rotonda è stata assegnata e lo Chalet affidato a una società di ristorazione (concessione decennale), L’Imbarco Perosino è sotto sfratto dopo 83 anni di gestione, l’impianto di scherma di Villa Glicini è stato messo a bando. Mentre è in divenire la situazione legata al Cacao.

IL VALENTINO

I lavori per la sua realizzazione furono avviati nel 1863-1864, su parziale ridisegno del parco da parte dell’architetto francese Barillet-Deschamps che, ispirandosi ai principi del parco paesaggistico, o “all’inglese”, realizzò una migliore sistemazione di viali, boschetti, vallette artificiali, un piccolo galoppatoio e un laghetto, poi prosciugato, che veniva usato d’inverno come “patinoire”. Prima di essere completato, il parco diventò la cornice di grandi esposizioni nazionali ed internazionali, che si tennero dal 1829 al 1961. In occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 1884 venne realizzato il borgo medievale, la ricostruzione di uno scorcio completo dei principali caratteri stilistici e architettonici delle opere piemontesi e della Val d’Aosta del Medioev. All’interno il famoso castello patrimonio mondiale dell’Unesco.

TORINO ESPOSIZIONI

Previsto nel quadro degli interventi previsti dal Pnrr finanziati con risorse europee nell’ambito del piano Next Generation Eu e con fondi statali, il piano prevede la riqualificazione dei padiglioni 1, 3A e 3B di Torino Esposizioni da destinare, in accordo con Politecnico e Università, a campus universitario, dei padiglioni 2 e 4 a centro culturale e biblioteca, del padiglione 5 a spazio logistico connesso al centro culturale e al campus universitario e la riqualificazione del Teatro Nuovo. Inoltre, sono previste anche la valorizzazione dell’orto botanico, la digitalizzazione del sistema bibliotecario a supporto di un nuovo modello di fruizione del patrimonio librario e documentale e la progettazione di un sistema che aumenti il livello di sicurezza per i frequentatori del parco. Un’altra grande progettualità che investe la zona è l’area dello Scalo Vallino su via e piazza Nizza.

DAL MUSEO LOMBROSO ALLE CHIESE

Spostandoci a San Salvario ecco tante altre curiosità. Come il museo Lombroso, fondato nel 1876 a Torino dallo stesso Cesare Lombroso, medico e antropologo controverso. Il museo ospita documenti, disegni, fotografie, corpi di reato, realizzate da internati nei manicomi e nelle carceri. Un museo consigliato a chi è incuriosito dal mondo della psicologia criminale. Per gli amanti della religione e della fede ecco la parrocchia Sacro Cuore di Maria di via Morgari, costruita nel 1890 (e ricostruita dopo i bombardamenti della seconda Guerra mondiale), che si distingue per l’attenzione alla povertà. Mentre a largo Saluzzo è collocata l’altrettanto importante parrocchia intitolata ai Santi Pietro e Paolo. Il piazzale davanti alla chiesa ospita, ogni fine settimana, la movida di San Salvario. Croce e delizia del quartiere.