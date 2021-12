Il re nero

Quando la natura mi sorprende con un’immagine o una sensazione di bellezza assoluta, di quelle che tolgono il fiato e fan volare il cuore in alto come un falco, mi faccio il segno della croce. Lo faccio per ringraziare il Grande Spirito che mi ha fermato per un attimo ad apprezzare quanto sia bello il mondo, nelle piccole e nelle grandi cose. Mi è capitato due volte, nei giorni scorsi, e rivivo quegli istanti come bastevoli a marcare una settimana finita troppo presto, uguale a tutte le altre, salvo quei due piccoli-grandi agguati all’anima. Martedì sono uscito in cortile a mezzanotte per prendere una cosa in auto, e mi sono trovato avvolto dal silenzio, dal freddo secco e dall’alito profumato dei boschi. Levàti gli occhi al cielo, ho visto le stelle tremolanti, quasi in attesa del mio sguardo, quasi a rimproverarmi di cercarle troppo poco, di notte. Venerdì invece mi è capitato di guardare ad occidente nel momento in cui, dopo il tramonto, il cielo terso dal vento trascolora. Azzurro ancora in alto, poi sempre più bianco man mano che cala sull’orizzonte, poi rosa e infine arancio dorato dietro lui, il Re. Il Monviso si stagliava maestoso contro quel chiarore, nero come la corte di montagne ai suoi lati, nero come in basso i profili delle case e gli alberi già radi. Tutta questa meraviglia – non ho potuto fare a meno di pensare – ci sarà ancora e farà trasalire altri cuori quando il mio non batterà più. Segno di croce. Per gratitudine, non paura. Non sono pronto, non lo sarò mai, ma so che stelle e tramonti faran cantare i cuori dei miei discendenti per migliaia di anni e oltre. E ringrazio, per me e per loro, il Direttore del Coro. Alla faccia degli eco catastrofisti.

collino@cronacaqui.it