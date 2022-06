Il quarto frugoletto è in arrivo: sarà infine una femminuccia

«Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà». Parole di Alice Campello, dal 2017 anche moglie di Alvaro Morata, qualche tempo fa a Verissimo. Una profezia perché adesso sappiamo, come aveva svelato nei giorni scorsi l’esperta di gossip Deianira Marzano, che è vero.

«Baby 4 is coming»: quattro parole per annunciare con un post Instagram che arriverà un altro figlio. O magari figlia, come desiderano entrambi. L’attaccante spagnolo e la moglie sono ancora in attesa di capire dove vivranno nei prossimi mesi, perché lui tornerà all’Atletico Madrid ma difficilmente si fermerà lì. Ma sanno per certo che la famiglia sta per allargarsi ancora dopo i gemelli Alessandro e Leonardo ma anche Edoardo, la coppia si appresta quindi ad accogliere un altro bambino. Secondo i beninformati questa volta sarà un fiocco rosa, ma per ora loro non si sbilanciano. Intanto però sono stati travolti dagli auguri, anche di amici Vip come Paulo Dybala, Chiara Ferragni, Michela Quattrociocche e Beatrice Valli.

Comunque vada per la carriera di Alvaro, sarà un’estate molto intensa cominciata il 17 giugno (non era estate, ma insomma…) nella Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca, una delle chiese più belle e suggestive di Venezia. L’occasione era far battezzare i due gemelli Leonardo e Alessandro (nati il 29 luglio 2018) e il piccolo Edoardo che compirà 2 anni il 29 settembre, oltre che festeggiare i primi cinque anni insieme.

A Verissimo Morata avevano raccontato la genesi della loro storia: «Già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie», e così è stato. La proposta vera e propria però è arrivata durante uno spettacolo di magia, anche se lui aveva studiato diverse soluzioni. «Incontrare Alice è stata la fortuna più grande della mia vita. Lei è la mia forza principale che c’è sempre anche nei momenti bui. È la prima persona a cui penso quando faccio bene il mio lavoro e quando faccio gol».