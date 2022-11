Il PSG espugna lo Stadium: Juve terza ed in Europa League

La Juve perde la quinta partita su sei giocate in Champions League e chiude al terzo posto nel girone. Parteciperà, dunque, ai play-off di Europa League nel prossimo febbraio. Finisce 2-1 per i francesi all’Allianz Stadium.

Allegri, alle prese con una lista infinita di assenti, si affida al 3-5-1-1. Al fianco di Bonucci ed Alex Sandro c’è Gatti, a centrocampo chance per Fagioli con Locatelli e Rabiot. Kostic e Cuadrado sono gli esterni, Miretti prende nuovamente posto alle spalle dell’unica punta Milik.

Il match si sblocca dopo 13′: Messi serve Mbappé, il francese s’invola e supera in velocità Gatti, battendo quindi Szczesny per l’1-0. Il pari arriva al 39′: cross in area, sponda di Cuadrado ed è Bonucci a mettere in rete da due passi in scivolata. La prima frazione si chiude 1-1.

Nella ripresa la rete decisiva è di Nuno Mendes, che insacca con un diagonale vincente su palla in profondità del solito Mbappé. Nel finale una bellissima notizia per la Juve ed i suoi tifosi: il ritorno in campo di Chiesa, per la prima volta dal 9 gennaio scorso.