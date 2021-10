Il progetto Novacoop si allea con gli enti di periferia

Novacoop in campo contro lo spreco di cibo e per il rispetto dell’ambiente, in un progetto che vede coinvolte più di 21 realtà del territorio torinese denominato “Im.Patto”. Si tratta di una serie di iniziative, esperienze e percorsi che andranno avanti fino a marzo 2022 e che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda Onu 2030. Il tutto a Torino nord, nelle circoscrizioni 4, 5, 6 e 7.

«È uno dei nostri progetti più ambiziosi – spiega Enrico Nada, responsabile delle politiche sociali di Novacoop -, che ruota attorno a tre parole chiave: cibo, benessere e salute». Tra le iniziative messe in pratica da “Im.Patto” c’è, ad esempio, il “frigo di quartiere”. Ne verranno installati due, al Boschetto di via Petrella, e daranno gratis alle famiglie povere frutta fresca ed eccedenze alimentari di Coop e di altri negozi, aziende e ristoranti che aderiranno al progetto.

Poi ci sono i Ci.Box: pacchi a sorpresa con dentro un kit di autoproduzione di erbe aromatiche, libri del progetto Book Box, cruciverba e ricette anti-spreco. Verranno inizialmente distribuiti dalla parrocchia San Giulio D’Orta. Non mancano poi esperienze ludiche, come “Escape4Change”, la prima escape room progettata per far scoprire i segreti dell’economia circolare e spiegare come i rifiuti possono trasformarsi in materie prime e seconde, per essere reintrodotte nel processo produttivo.

Da ricordare ancora gli incontri e le camminate a tema, come quelle che verranno fatte alle Vallette il 19 ottobre, il 9 novembre e il 7 dicembre contro il diabete. Oppure le buone pratiche di alimentazione consapevole come la colazione del 2 novembre all’orto collettivo di via Massari.

L’obiettivo di “Im.Patto”, da parte di Novacoop, è di raggiungere qualche decina di migliaia di persone. Novacoop che l’anno scorso, col progetto “Buon Fine”, ha recuperato un milione di pasti poi donati agli enti caritatevoli, cibo pari a 5 milioni e mezzo di euro.