Il progetto della galleria d’arte per rilanciare i vecchi portici

Fare di via Nizza una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto grazie alla video-art e all’arte pubblica: è l’ambiziosa iniziativa promossa dalla Fondazione Contrada, un ente nato nel 2008 su impulso della città di Torino, la Compagnia di San Paolo e l’Università di Torino, che siedono nel “board”. Il progetto dovrebbe essere presentato nella seconda metà di novembre e ambisce da un lato a migliorare l’illuminazione notturna con una soluzione originale, dall’altro a valorizzare il tratto di portici che corre lungo una delle arterie più lunghe del quadrante cittadino.

VIDEO-ART

«La video-art si vede di notte, chissà che questo non riesca a connettere la movida di San Salvario con i portici», questo è il commento rilasciato dall’architetto Germano Tagliasacchi, direttore della fondazione. La mostra permanente prenderà a prestito opere dai musei, tra cui «alcuni tra i pezzi più importanti della storia della video-art». Negli oculi, cioè le nicchie rettangolari presenti tra le arcate, verranno installati schermi a led insieme a un sistema di diffusione sonora, mentre sulla pavimentazione saranno proiettati video interattivi. «Chiunque avrà contenuti di valore da presentare avrà a disposizione una vetrina aperta», ha assicurato Tagliasacchi.

TORINO CREATIVA

Un’operazione che ha un precedente nelle attività di Torino Creativa, «un ufficio fisico e un progetto di comunicazione ed empowerment delle giovani professioni creative» che negli ultimi anni ha dato abbrivio a sette progetti di artigianato artistico coinvolgendo le associazioni del territorio.

Resta da capire se l’iniziativa riuscirà a uscire dal perimetro del maquillage o se si accontenterà di allontanare droga, prostituzione e microcriminalità dalle vie del centro. Senza contare il rischio “gentrificazione” di una via molto ambita sia per la vicinanza alla stazione di Porta Nuova, sia per il gran numero di condomini storici che vanta.