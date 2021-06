Il Premio InediTo 2021 fa il botto e chiude con Peyote e la De Sio

Si terrà martedì 8 giugno (ore 20) nell’arena all’aperto della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di corso Galileo Ferraris 266/C a Torino (e in streaming dalla pagina Facebook e sul profilo YouTube del concorso) la premiazione dei vincitori della 20esima edizione del “Premio InediTo Colline di Torino”. Un premio, quello diretto da Valerio Vigliaturo, che si rivolge a tutte le forme di scrittura, poesia, narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica, e che quest’anno ha registrato numeri da record con 1.249 iscritti e 1.382 opere, circa il doppio rispetto alla passata edizione. E con un respiro sempre più internazionale, vista la presenza di partecipanti dagli Stati Uniti, Giappone, Scozia, Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Lituania, Croazia. Settantasei gli autori nelle varie sezioni e 34 in gara per i premi speciali selezionati a marzo dal Comitato di Lettura. Designati da una giuria presieduta da Margherita Oggero e di cui fanno parte, tra gli altri, Teresa De Sio e Willie Peyote, ai vincitori e alle loro opere sarà dedicato il reading a cura dell’attrice Melania Giglio, sonorizzato da Megahertz e Ramon Moro.