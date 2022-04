Il polpaccio sinistro

Da qualche giorno appare sulla Tv di Stato un breve annuncio (io l’ho visto su Rai 3 poco prima di Elisir) che sembra uno di quegli annunci istituzionali dei Ministeri, ma che alla fine non ha il logo ministeriale, come sarebbe doveroso. E già questo è grave, perché ogni emissione radio e Tv, programma, notiziario o comunicato che sia, dovrebbe avere un responsabile. Lo short dice più o meno: “Buco nell’ozono, piogge acide, riscaldamento globale causato dall’immissione in atmosfera di CO2 con l’uso di carburanti fossili, sono tutte cose dimostrate dalla scienza ma negate da persone che si giustificano col parere di scienziati di dubbia competenza. Sono gli stessi scienziati che per decenni, pagati dalle multinazionali del tabacco, hanno negato la pericolosità del fumo, e che oggi sono passati al soldo della lobby mondiale dei carburanti fossili. Aiutaci a smascherare le loro menzogne. Facciamo in modo che non possano diffondere le loro false notizie attraverso i social media”. La puzza di Grande Fratello è forte. La piovra del Pensiero Unico arcobalenista e cancellatore, dopo aver stretto i suoi tentacoli sui media tradizionali asservendoli alle sue tesi, punta ora ai social, o almeno a quelli che non si sono ancora allineati censurando le tesi contrarie. Abbiamo visto che Facebook e Twitter con la scusa della lotta alle fake news hanno zittito Trump. Non lasciamo che siano loro a decidere cosa è fake e cosa no. La gente, in un mondo libero e davanti a un web che consente l’accesso ad ogni genere di informazioni scientifiche, deve poter decidere da sola a chi credere. Non facciamoci comandare dalla Rai.

