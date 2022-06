Il poliziotto arrestato ammette: «E Bitani è dei servizi segreti»

«Speriamo che lunedì ci paghi almeno uno… uno bello grosso, almeno ricominciamo… ricominciamo bene». Così i poliziotti (indagati per associazione e delinquere e corruzione) che lavoravano allo sportello Immigrazione di corso Verona, in periodo di “magra”, auspicavano che la settimana iniziasse con “buoni affari”. Lo scrive, nell’ordinanza di applicazione di misura cautelare, il giudice Edmondo Pio, commentando un’intercettazione tra il vicecommissario Alessio Nettis e l’agente scelto Alessandro Rubino, considerati «i capi, promotori e organizzatori» di un’associazione criminale che conta 24 indagati. Il «Sistema», così era definito dagli stessi indagati, funzionava così, secondo la procura: gli stranieri che pagavano mazzette a poliziotti ed intermediari venivano fatti passare prima allo sportello, o ricevevano pratiche anche senza avere i requisiti. In questo modo, anche chi aveva (è il caso di un albanese) precedenti per riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione riusciva ad ottenere un documento, superando le lunghe file di immigrati in coda. Gli indagati si sarebbero spartiti bustarelle da 5mila o 6mila euro a pratica, ma a volte si accontentavano di 28 brioches (uno dei favori contestati a Rubino), del cambio delle gomme della nuova Bmw5 (una delle auto del terzo principale indagato, lo scrittore afghano e mediatore culturale della questura Farhad Bitani).

«Dovevamo riprendere alla grande e invece… Eravamo partiti, no per carità… rispetto alle prospettive che ci dovevano essere…», si sfogava Nettis (difeso dall’avvocato Davide Diana) dopo l’estate 2021, con Rubino, che rispondeva: «Speriamo che questa settimana di comincia a riprendere un po’… perché lunedì un paio ne deve portare… voci che sono due da seicento… è meglio di niente». E proprio Nettis, ieri, all’interrogatorio di garanzia, ha ammesso: «Tutto è partito da Rubino. Mi spiegò che c’era solo da agevolare ciò che facevano già altri colleghi, carabinieri e finanzieri. Che c’era la possibilità di guadagnare tutti. Mi fecero così conoscere Bitani. Era dei servizi segreti. La pistola la deteneva regolarmente. Aveva conoscenze dei più alti livelli. Ero rimasto affascinato da questa situazione».

«Approvo la decisione del mio assistito di collaborare – afferma l’avvocato Diana – affinché possa pagare il giusto per gli errori che ha commesso, ma non voglio che diventi una vittima sacrificale come spesso capita, in situazioni del genere, dove per non colpire persone più importanti ci rimettono altri. Pur avendo sbagliato si può avere un comportamento processuale corretto».

Nettis ha detto di avere incassato più o meno mille euro al mese grazie al “sistema”. Lo scambio di soldi avveniva nei parcheggi. Il 7 dicembre 2021 alle 12.27 le ambientali registrano, sull’auto di Nettis, in corso Verona, Bitani che gli consegna «mascherina e tutto». Quando Bitani se ne va, Nettis conta il denaro: gli agenti della mobile, che ascoltano, annotano «il fruscio» delle banconote, e scrivono: «Subito dopo l’indagato si recava al centro commerciale di Vicolungo». Altri legali ieri hanno chiesto la scarcerazione. Come l’avvocato Raffaele Folino, che difende un presunto intermediario e spiega: «Non c’è il rischio di reiterazione del reato, i tre presunti capi sono stati arrestati. Il mio assistito ha bisogno di lavorare: ha due bambini da mantenere e una moglie malata».