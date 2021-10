Il Politecnico porta in città il centro dei motori elettrici

Sorgerà in via Mazzini a Pianezza, nelle vicinanze della ex caserma dei carabinieri, il Centro di ricerca e progettazione di motori elettrici frutto dell’accordo firmato ieri dal Politecnico di Torino e dal Comune di Pianezza.

Il progetto vedrà l’utilizzo di fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con fondi strutturali. Il primo step del progetto è stata proprio la ratifica dell’accordo, che avrà la durata di tre anni e viaggerà su due binari: da una parte il Comune, che dovrà dare avvio alla raccolta delle manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla creazione del Centro. Dall’altra il Politecnico di Torino, che metterà a disposizione le proprie competenze e fornirà il necessario supporto scientifico per le attività di ricerca, studio e formazione che si svolgeranno nel Centro.

L’obiettivo del progetto è portare alla conversione delle aziende del territorio, valorizzando il ruolo dell’industria di produzione dei motori e di tutta la filiera industriale di settore. «Con questo accordo il Politecnico aggiunge un altro importante tassello nel processo di supporto e potenziamento all’economia del territorio e alle piccole e medie imprese che vogliono avviare un processo di riconversione industriale. Queste sinergie contribuiranno a dare un nuovo impulso all’economia, all’occupazione e alla formazione dei giovani», commenta il rettore Guido Saracco. Per Antonio Castello, attuale sindaco di Pianezza «il protocollo completa un processo avviato da tempo e destinato a incidere notevolmente sul futuro del nostro territorio. Una collaborazione che vedrà il coinvolgimento delle diverse aziende del territorio e porterà uno sviluppo della didattica e della ricerca, in connessione con il sistema economico e produttivo del territorio».