Il Piemonte regge lo stress test: «Fatti 47mila vaccini in 24 ore»

Già alle 17.45 di ieri il Piemonte aveva superato le 40mila dosi di vaccino iniettate. Un buon risultato, se si considera che gli hub sono andati avanti a vaccinare fino alle 20 e che la maggior parte dei medici di famiglia ha iniziato a fare le punture solo nel tardo pomeriggio. Risultato: i vaccinati sono 47mila alle 19.45 e dalla Regione annunciano che, a questo ritmo, «in meno di tre mesi potremo vaccinare tutti i piemontesi». In serata poi arrivano anche i complimenti del premier Mario Draghi e del generale Francesco Figliuolo «per l’efficienza dimostrata dal Piemonte nelle vaccinazioni». Durante la telefonata al presidente Alberto Cirio, si è affrontato anche il tema della missione umanitaria in India, che vedrà capofila la Maxiemergenza piemontese. Tuttavia il tempo per gioire dei risultati raggiunti è poco. E sebbene la macchina organizzativa piemontese appaia ben rodata, a scarseggiare sono le forniture di vaccini. «Se andassimo avanti a questo ritmo finiremmo le scorte nel giro di due giorni» spiegano dalla Regione e tornano a sollecitare il governo affinchè invii più “munizioni”, come le chiama il presidente Cirio. In Piemonte il numero degli over 60 appare più alto rispetto a molte altre regioni d’Italia e per questo motivo richiede un numero di dosi proporzionale alla sua composizione demografica. Dopo lo “stress test” della macchina vaccinale, nei prossimi giorni, il numero delle iniezioni tornerà a scendere, in attesa di nuove forniture. In particolare, le dosi di Moderna attualmente in possesso della Regione devono essere tenute da parte per i richiami. «Se Roma ci garantirà le forniture per tenere questi livelli, siamo in grado di fare più di un milione di vaccini al mese – spiega il presidente Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. che sommato al milione di persone che nella nostra regione hanno già ricevuto almeno una dose, significa riuscire a mettere in sicurezza in meno di tre mesi tutti i piemontesi. Abbiamo bisogno di una sola cosa: vaccini».

Le aziende vaccinano

Mentre il quadro generale appare incoraggiante, molte aziende piemontesi stanno scaldando i motori per poter partire con le vaccinazioni dei dipendenti. «Sono 49 a oggi le imprese che hanno risposto alla manifestazione di interesse per la vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro» fanno sapere dalla Regione. Nei prossimi giorni seguiranno i sopralluoghi dell’Asl all’interno degli spazi indicati dagli imprenditori e, nel giro di pochissimo, anche le realtà private potranno iniziare a vaccinare i dipendenti e i loro famigliari, dando così una decisa accelerata alla campagna vaccinale della nostra Regione. «Avevamo fissato con il generale Figliuolo un obiettivo ambizioso che prevedeva tre passaggi: 20mila vaccini al giorno per fine marzo, 30mila a metà aprile e 40mila per fine mese: tutti e tre raggiunti» non manca di sottolineare con orgoglio Cirio. Degli oltre 47mila vaccini di ieri, 12.401 sono seconde dosi.