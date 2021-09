Il “Piccolo Cinema” di Pietra Alta riapre con quattro giorni di festa

Quattro giorni di festa e di incontri, di cinema e di miracoli: da oggi a Pietra Alta, zona periferica di Torino ai margini di Falchera, torna all’attività il Piccolo Cinema, storica realtà del territorio gestita e animata dall’associazione Antiloco (di cui gli esponenti più noti sono i registi gemelli Gianluca e Massimiliano De Serio). La rassegna si chiama “Della fine e dell’inizio” e il primo giorno di eventi, oggi, ha un sottotitolo esplicito: Miracoli a Pietra Alta, perché non tutte le riaperture sono uguali alle altre. Il Piccolo Cinema è infatti al centro di un progetto di riqualificazione dell’intera zona, grazie a cui un muro esterno è stato da poco ridecorato dai cittadini con la guida del muralista cileno Mono Carrasco.

Questo il programma odierno: dalle 16,30 il mercatino dell’usato per sostenere il cantiere di Pietra Alta, con tutto a 1 euro, dalle 19 aperitivo a offerta e infine, alle 20,30, la proiezione di “Mi – racolo a Milano”, capolavoro di Vittorio De Sica del 1951 (per partecipare alla proiezione è necessario il green pass). «Il Piccolo – così lo descrivono i suoi creatori – è un luogo di discussione aperto, è un laboratorio di immagini, è un atelier di idee. È un nuovo modello per stare insieme, nato dal basso, senza gerarchie, un piccolo centro di elaborazione di racconti attraverso le immagini. Una scuola di cinema senza scuola, senza docenti, senza allievi: un’anti-scuola».

Da questa idea nasce la giornata di domani, domenica 26: un regista talentuoso e irregolare come il toscano Giovanni Cioni sarà presente in via Cavagnolo 7 dalle 11 alle 17 per una speciale “Domenica di Mutuo soccorso cinematografico” in cui ogni regista o aspirante tale potrà chiedergli suggerimenti. «Molti miei film – confida Cioni – sono nati da esperienze di laboratori, come “Non è Sogno” che domani alle 18,30 sarà al cinema Massimo per i Job Film Days. Ho conosciuto Annalisa Lantermo, la direttrice del festival, proprio durante un laboratorio Oltreconfine in Valle d’Aosta, di cui parleremo (e parleremo anche del film che lei fece)».

L’iscrizione alla giornata è gratuita e obbligatoria mandando una mail a info.ilpiccolocinema@gmail.com. Le ultime due giornate sono in programma mercoledì (con la proiezione al Massimo di “Lucus a Lucendo” di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi) e giovedì, con la partecipazione a Esterno Notte, in collaborazione con Camera-Centro Italiano per la Fotografia: dalle 21 previste proiezioni sulle pareti in cantiere di Pietra Alta di fotografie che ritraggono l’attività di Carrasco e dei cittadini prima dell’intervento, durante i lavori e dopo, nei rendering, e i disegni dell’architetto, dei bambini e dei ragazzi del quartiere.