«Il pianto del neonato disturba»: maxi rissa tra vicini, due feriti

Il pianto di un neonato. Sarebbe questa la causa di una lite condominiale in più “round” che giovedì scorso si è conclusa con due accessi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino e con una serie di denunce incrociate.

Tutto nasce da una vecchia questione tra condomini che riguarda una coppia di anziani che accusano i vicini di essere “troppo rumorosi”. Quel giorno, in tarda mattinata, la coppia di anziani che vive al primo piano del palazzo di via Coppina 10, una zona alla periferia di Chivasso, non potendone più dei continui rumori provenienti dal piano superiore si è affacciata sul balcone per intimare il silenzio. «Una coppia, originaria del Marocco, residente in questo stabile da tempo – sostiene Luigi che di anni, lì, ne ha trascorsi cinquanta ed aggiunge – non hanno mai dato problemi al condominio». La discussione dal balcone si sposta davanti all’atrio e dall’aggressione verbale si passa a quella fisica. «Se ne sono dette una quantità enorme, parolacce, offese personali e reciproche minacce. Le persone coinvolte erano una ventina, dal mio balcone assistevo a questo scempio» sostiene una residente di un palazzo vicino. Una lite, come detto, in più “round”: i carabinieri sono intervenuti tre volte e ogni volta la situazione era sempre peggiore, con parenti chiamati in rinforzo. «L’appartamento al secondo piano è oggetto di un andirivieni continuo – ci dice Matteo che abita nella stessa scala – quel giorno a scatenare l’ira sarebbe stato il pianto di un neonato» ma si parla di feste, di canzoni e di forti gemiti che, seppur nell’intimità, continuavano a violare l’ambita serenità. I due feriti se la sono cavata con pochi giorni di prognosi e ora la situazione approderà nelle aule giudiziarie. Sperando che prima non ci siano altri “round”.