Il piano da 226 milioni per salvare il Valentino e tre aree “periferiche”

Dopo cinque anni di tentennamenti e interventi sporadici nelle periferie, soprattutto sgomberi, finalmente è in arrivo una cascata di soldi dal Ministero e dall’Europa che potrebbe far cambiare per davvero il volto di alcune aree degradate della nostra città. Ieri mattina a Palazzo Civico sono stati annunciati i tre progetti di trasformazione che prevedono entro il 2026 il restyling di case popolari, edifici pubblici e scuole nel quartiere Vallette, Porta Palazzo e San Paolo per un importo complessivo di quasi 44 milioni di euro finanziati dallo Stato. A questi si aggiungono altri 100 milioni di finanziamenti europei per la riqualificazione del Valentino e 82 milioni di fondi React da spendere entro il 2023. In totale quindi, i soldi a disposizione della prossima amministrazione ammontano a 226 milioni. A cui si sommano ancora quelli del Pnrr.

Rigenerazione urbana

I progetti approvati e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture attraverso il Programma nazionale della Qualità dell’Abitare (PinQua) presentati ieri in Comune prevedono uno stanziamento di ben 43 milioni e 715mila euro, così ripartiti: con 13 milioni 730mila euro verrà realizzato un nuovo complesso residenziale popolare nell’area di Porta Palazzo in piazza della Repubblica 13, attualmente ridotto a rudere. Inoltre si procederà con l’efficientamento energetico della scuola di via Mameli 18 e il rifacimento della pavimentazione di Borgo Dora e in spazi pubblici di Valdocco. Saranno 14 milioni e 985mila gli euro destinati a opere in Borgo San Paolo, ovvero l’abbattimento e la riedificazione di una delle otto palazzine Atc di corso Racconigi 25 già sgomberata, l’efficientamento energetico del complesso scolastico di via Bardonecchia 34, e ancora interventi sul mercato di corso Racconigi e sulla pista ciclabile che porta da piazza Robilant a corso Peschiera. Quindici infine i milioni di euro stanziati per il quartiere Vallette, con l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio delle poste in piazza Montale, lavori nelle case popolari di viale dei Mughetti 20, manutenzione stradale, realizzazione di aree verdi diffuse, collegamenti ciclabili, un nuovo accesso al parco Vallette e la riqualificazione di alloggi Erp di risulta. «Abbiamo scelto di continuare a intervenire sulle periferie “esistenziali” della nostra città su cui avevamo già investito, come piazza Montale e Porta Palazzo, da sempre al centro delle nostre attenzioni – ha sottolineato la sindaca Appendino -, c’è ancora molto da fare sull’area nord che sta soffrendo». All’incontro erano presenti tutti gli assessori. «Sono fondi importanti per la città – ha aggiunto la vicesindaca Sonia Schellino – perché verranno impiegati per migliorare la qualità dell’abitare e senza consumo di suolo».

Gli altri interventi

Da spendere ci sono altri 182 milioni stanziati dall’Europa. Con i 100 milioni del Next Generation Eu si trasformerà Torino Esposizioni in una biblioteca civica (74 milioni) e si riqualificheranno il Borgo Medioevale (6) e le aree verdi e fluviali del Valentino (20). Degli 82 milioni di fondi React-Eu, 66.5 saranno destinati alla transizione verde e digitale, 8.5 milioni a interventi sociali e occupazionali, e altri 4.8 all’assistenza tecnica e capacity building.