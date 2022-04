Il passaggio a livello è stato appena abbassato, ma il conducente dello scooter non se ne è accorto. Risultato: vi si schianta contro finendo gambe all’aria. Per sua fortuna nella carambola, il malcapitato non ha riportato alcuna ferita. Aiutato da un passante, è riuscito a tirarsi su prima che arrivasse il treno.