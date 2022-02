Il parcheggio chiuso da 2 anni: «Ci mancano 900 posti auto»

Al parking Bacigalupo, nei pressi di corso Spezia, si è aggiunta nelle scorse ore anche la notizia della riapertura del multipiano fronte l’unità spinale del Cto, in via Ventimiglia. Una luce in un quartiere (Nizza Millefonti) che da sempre combatte contro la carenza di parcheggi e una viabilità che se la deve vedere anche con le nuove pedonalizzazioni, le piste ciclabili e con la presenza della cosiddetta “zona ospedali” (Sant’Anna, il Cto e le Molinette) che porta molti torinesi a cercare, in pochi isolati, un posto auto. Per questo motivo, ora, la priorità dei cittadini e dei commercianti è quella di ottenere la riapertura del parcheggio delle Molinette di corso Dogliotti, chiuso dalla primavera del 2020.

DA 2 ANNI AI BOX

Ben 900 sono i posti auto fermi dal primo lockdown, interdetti per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria. Ma i tempi per la riapertura, secondo la Circoscrizione 8, non sono ancora quantificabili. «Al momento non abbiamo certezze di alcun tipo – ha spiegato il presidente, Massimiliano Miano -, per questo chiediamo un forte impegno da parte della Città e del Gtt affinché possa rientrare in funzione il prima possibile. Sarebbe un buon viatico alla disastrosa viabilità del quartiere Nizza Millefonti».

IL NODO PARCHEGGI

Il multipiano di via Ventimiglia, davanti al Cto, è rimasto ai box per oltre un anno e mezzo per problemi strutturali. Portando gli utenti a riversarsi in corso Spezia per via della vicinanza con Sant’Anna e Cto, mettendo così a repentaglio la viabilità su via Nizza e via Genova. E ora che i parcheggi aperti sono due sue tre, il ritorno a pieno regime del parking Molinette diventa fondamentale anche in visione del recente dietrofront del Comune sulle strisce blu a Nizza Millefonti. L’intervento di riqualificazione in programma da piazza Carducci a corso Maroncelli è stato stralciato ma la questione legata alla carenza di parcheggi resta un nodo ancora tutto da sbrogliare.