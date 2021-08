Il palio degli asini

La cultura è come la marmellata: meno ne hai e più la spandi. Nessuno parla tanto di donne come chi non batte chiodo. Per questo in nessun luogo come in quest’Italia ignorante si fa un gran parlare di cultura. “Fa fine e non impegna” si diceva una volta. Sull’ignoranza nostrana parlano le cifre dei sondaggi. Il 57,7% degli italiani non ha mai letto un libro, tranne (forse) quelli di scuola. Giuliano Vigini, il più grande esperto italiano di editoria, dice che si leggono pochi libri perché il 68% degli italiani oggi non sarebbe comunque in grado di comprenderli, a causa dell’analfabetismo di ritorno portato dalla scuola post ‘68. Gli ultimi test Ocse e Invalsi lo confermano. Nelle medie superiori è stato ‘valutato’ poco meno di un milione di allievi: tra quelli del sud oltre il 50% si è rivelato insufficiente in italiano e il 60% in matematica. Ma tranquilli: all’ultima maturità abbiamo avuto il 99,64% di promossi, e il record di “100 e lode” proprio al sud: 934 in Puglia e 713 in Campania, contro i 300 in Lombardia e i 225 in Piemonte. Tutti asini incolpevoli e infioccati che invaderanno atenei diventati solo più distributori automatici di lauree per avere un inutile e svalutatissimo ‘foglio di carta’. I peggiori tra loro si adatteranno a vagare per anni da un concorso all’altro e da un precariato all’altro alla caccia del ‘posto fisso’ Zaloniano, i migliori emigreranno. Ma intanto in vista delle imminenti elezioni amministrative non c’è candidato sindaco che non prometta fondi per la cultura. Se non c’è pane – pensano le Marie Antoniette in corsa per la fascia tricolore – diamogli cultura. Così saremo poveri, ma colti. O almeno così vorranno farci credere.

