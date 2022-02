Il palazzo ex sede del Tar è in vendita ma ci vogliono sedici milioni di euro

Sedici milioni e mezzo di euro. Dovrà sborsare questa pazzesca cifra il compratore desideroso di accaparrarsi l’ex palazzo del Tar di corso Stati Uniti 45. Un edificio datato 1836, chiamato anche Palazzo Stabri, che fino a qualche anno fa ha ospitato gli uffici sia del Tribunale amministrativo regionale, sia dell’Avvocatura dello Stato. Oggi, in quel palazzone ci abita solamente il custode, e l’area verde circostante è curata dal giardiniere. I locali sono tutti vuoti, e adesso vengono messi in vendita per la mirabolante cifra di cui sopra.

L’annuncio parla di “scaloni, affreschi, saloni, camini, pavimenti in perfette condizioni originali ottocentesche”, per cui, a parte scucire tutti quei soldi, l’acquirente non dovrà forse spendere altro per fare i lavori. Anzi, il tetto era già stato rifatto in maniera integrale nel 2012. Tre i piani di Palazzo Stabri in vendita, oltre a un sottotetto, uno spazioso seminterrato, un giardino grande mille metri quadrati e un cortile con ben quindici posti auto e quattro box.

Tar che, nel 2016, dalla storica sede di corso Stati Uniti era pure stato sfrattato, dopo che il proprietario – un immobiliarista della provincia di Cuneo – aveva affrontato due gradi di giudizio contro la Pubblica amministrazione per far sloggiare il personale del Tribunale e ottenere così la liberazione del palazzone ottocentesco del quartiere Crocetta. Anzi, più che un palazzo, una reggia vera e propria, degna di un re. Basti pensare che al piano terra ci sono 18 camere e 6 bagni, al primo piano 14 saloni e 4 bagni, al secondo piano 14 camere e 4 bagni e nel sottotetto 17 camere e 2 bagni. E che la superficie complessiva ammonta a oltre 5mila metri quadrati. Insomma, roba per le tasche di emiri arabi o di fondi americani.