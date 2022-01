Il Palasport ora si “espande”. Via ai lavori per i nuovi campi

Partiranno nei prossimi giorni i lavori per realizzare un polo sportivo a Settimo nell’area esterna della scuola 8 marzo nel quartiere Borgo Nuovo. L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista per le principali discipline di atletica, di due piastre per giocare a basket, calcetto, pallavolo e pallamano e di una piattaforma per il lancio del peso. È previsto anche il rifacimento di tutte le aree verdi e della recinzione. Le nuove strutture sportive si integreranno con l’adiacente palazzetto dello sport, recentemente riqualificato con un investimento complessivo che toccherà mezzo milione di euro.

L’area, di proprietà della Città Metropolitana era da tempo inutilizzata. Per questo il Comune ha stipulato una convenzione che prevede la concessione in uso della struttura per 20 anni. L’opera, oltre ad arricchire l’offerta sportiva settimese, consoliderà il polo scolastico e l’asse di via Leini come centro aggregativo del quartiere. I campi sportivi potranno essere utilizzati dalle classi della scuola 8 marzo e del Ferraris durante le lezioni di educazione fisica e nel pomeriggio o durante il fine settimana saranno aperte alle associazioni e a tutti i settimesi.

L’iniziativa renderà ancora più “sportiva” la città di Settimo che dalla vittoria di Fabio Basile, atleta di judo della locale società Akiyama, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016, è stata galvanizzata e ha ospitato e aperto nuove strutture sportive. La prima ha visto il rinnovo del vecchio palazzetto di via san Benigno. Il successivo intervento invece è stato il più impegnativo e ha visto la costruzione del nuovo palazzetto nella zona dell’ospedale di via santa Cristina. La notizia di un campo nuovo è stata accolta con entusiasmo ma molti in città sperano ancora di veder realizzata una piscina scoperta estiva.