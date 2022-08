Il paese resta senza negozi. E il Comune riapre il forno

Il paese di Nomaglio, 290 abitanti fra Canavese e provincia di Biella, è rimasto senza minimarket. E il Comune corre ai ripari con un bando per consentire di prendere in affitto a prezzo calmierato il fabbricato dell’ex forno sociale, in parte di proprietà comunale e in parte della parrocchia di San Bartolomeo.

L’unico market presente ha deciso di chiudere i battenti e i residenti sono adesso costretti a recarsi nei paesi vicini o, nei casi di persone anziane o disabili, di utilizzare la rete sociale che contraddistingue da sempre i piccoli paesi con spese collettive o passaggi in auto verso Borgofranco o Settimo Vittone. Il canone mensile proposto dalla determina comunale e messo alla base dell’asta sarà di 100 euro al mese e avrà una durata di sei anni rinnovabili per un periodo di sei. Con questa idea l’amministrazione, oltre a venire incontro ai propri cittadini, intende anche recuperare l’ex forno sociale. La costruzione negli anni scorsi aveva dato lavoro, grazie ad una cooperativa sociale e ad un progetto di reinserimento, a persone svantaggiate impegnate nel ruolo di panificatori e venditori di pane e alimentari. Il progetto però ha visto uno stop definitivo nel 2016 e un nuovo abbandono dei locali del centro storico.

Quello di Nomaglio è un problema che affligge numerosi piccoli comuni dove la chiusura di negozi, uffici postali e banche creano forti difficoltà. Recentemente la Regione Piemonte ha presentato un bando da 3 milioni di euro per il mantenimento e lo sviluppo delle “botteghe dei servizi” in aree montane e in comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Il bando che scadrà il prossimo novembre prevede un contributo massimo previsto per ogni singola domanda di 50mila euro. Nell’idea regionale le “botteghe dei servizi” saranno esercizi commerciali di prossimità per la vendita al dettaglio di beni di prima necessità, in cui si integreranno attività di informazione per la cittadinanza; “terminali” per la pubblica amministrazione sul territorio e allo stesso tempo esercizi che svolgono altri servizi utili a migliorare la qualità di vita dei residenti.