Il paese resta al buio di notte: i vandali staccano i contatori

Atti vandalici nelle ultime settimane a Vische, che riguardano non soltanto i contatori esterni dell’elettricità, manomessi da ignoti, ma anche i terreni agricoli soprattutto in questo periodo della stagione agricola con la semina di grano, soia e mais. Gli ultimi episodi soltanto nello scorso fine settimana, come avverte il sindaco di Vische, che promette pugno duro contro chi perpetra tutti questi fatti deplorevoli. «Partendo dai contatori – racconta Federico Merlo -, già la scorsa settimana, ma si è ripetuto anche questo weekend, ignoti nelle ore notturne hanno spaccato il lucchetto o comunque forzato la scatola contenente il contatore esterno dell’elettricità (Enel) di molte abitazioni vischesi e staccato la corrente, creando un disagio che poteva essere notevole, se in quel momento la casa non fosse abitata (chi ad esempio ha a Vische la seconda casa, oppure chi decide di fare il week end al mare o in montagna) o, peggio ancora, se ci fossero persone malate che necessitavano di aiuto. Nel primo caso con i frigoriferi non alimentati, si correva il rischio di buttare l’intero contenuto, mentre nel secondo caso chi ha il cancello elettrizzato non può essere soccorso e rimane di fatto chiuso in casa», ha spiegato il primo cittadino. Il sindaco ha già annunciato che porterà i filmati di videosorveglianza alla stazione dei carabinieri, chiedendo ai militari di intensificare i controlli di pattugliamento del territorio: «Deve finire questa nuova moda di spegnere la corrente random tra le abitazioni e lasciare il paese al buio, mi chiedo come si faccia in piena notte ad uscire in strada per commettere ciò, dove sono in questo caso i genitori? Porterò tutte le immagini in nostro possesso, affinché le forze dell’ordine possano stanare i colpevoli di questi atti». Verrà identificato anche chi, ha transitato su un terreno coltivato in motorino, facendone il filmato e divulgandolo sui social.