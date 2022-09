Il nuovo campus è un’utopia: la Tecumseh è nel degrado

A fine febbraio era stato presentato il maxi-piano per recuperare il gigante dismesso di Mirafiori Sud. Con un campus universitario, secondo il progetto dell’architetto Urbani, vincitore del concorso di idee presentato al Competence Industry Manufacturing di Fiat Mirafiori. Tuttavia, a sette mesi di distanza, nulla si è mosso all’ex Tecumseh di strada delle Cacce 99. La fabbrica è sempre abbandonata, il degrado avanza e quel piano di recupero è rimasto solo una bella idea sulla carta.

A sollevare la questione sul destino della vecchia fabbrica sono stati i Cinque Stelle in circoscrizione Due, Juri Bossuto e Rita Grimaudo, con un’interpellanza. Di fatto, nulla si è mosso da sette mesi «E’ un progetto che la Città ha visionato e messo nel cassetto. Come successo in passato in altre situazioni, è uno di quei tanti piani che per ora rimane sulla carta», così il presidente della Circoscrizione, Luca Rolandi. «Anche la proprietà Bertone – prosegue – finora non si è detta disponibile a un contributo economico». Dunque, solo belle parole. Nessun progetto serio e nessuno che mette i soldi, quando invece i cittadini di Mirafiori Sud vorrebbero delle risposte e un progetto concreto per far uscire l’ex fabbrica dal degrado.

Il progetto vincitore dell’architetto Guido Maurizio Urbani prevedeva, in un’area grande 37mila metri quadrati, un campus universitario, dei servizi, una piccola area commerciale e un piano di risparmio energetico, più un ampio parcheggio. «Ma non case popolari – ha affermato Juri Bossuto – che sono invece una priorità per questa città. Invece quando si fanno i progetti si pensa solo a cementificare».