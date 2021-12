Sono contento che il premio “Torinese dell’anno 2021” del “Concertino dal balconcino” sia andato all’ispettore della vigilanza della Banca d’Italia Carlo Bertini. Come ha rivelato “Report”, il nostro concittadino ha indagato a fondo sullo scandalo dei diamanti venduti dalle banche ai loro correntisti a prezzo doppio rispetto al valore reale, spacciando per investimento una megatruffa in cui sono coinvolti vertici bancari e politici nazionali, procure, logge massoniche, loschi trafficanti e malavita organizzata. Bertini ha pagato duramente la sua tenacia: è stato demansionato, sottoposto ad accertamenti psichiatrici (rivelatisi negativi, ma così umilianti che ricordandoli a Report Carlo piangeva), e infine sospeso dall’incarico a paga zero. Ma state certi che, se anche gli restituissero grado e stipendio, la sua carriera ormai è stroncata. Esemplare l’intercettazione del suo colloquio con la vicedirettrice di Bankitalia Perrazzelli, la quale gli dice che “gestire questo tipo di cose richiede una grande libertà, non mi sembra che sia questa la modalità, non solo qui”, e che nella vita professionale bisogna lasciarsi “scivolare addosso” simili vicende “spaventose”. A vendere i diamanti (con premi a chi ne piazzava di più) non è stata solo Mps, ma anche Intesa, Unicredit e altre banche. Una truffa analoga a quella dei titoli-spazzatura della Parmalat. “Durante l’indagine – ha detto Bertini – ho subito pressioni fortissime. Probabilmente siamo andati a toccare personaggi e poteri che nemmeno Bankitalia ha la capacità di gestire e, nel caso, di punire”. Grazie, Carlo, per aver scoperchiato il nido dei cobra. Ti hanno morso, ma li abbiamo intravisti, prima che sparissero sul fondo.

collino@cronacaqui.it