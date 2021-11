Il Natale? È in una app: ecco un mese di eventi dedicati allo shopping

Le festività natalizie si avvicinano e al centro commerciale Shopville Le Gru non si sta mai fermi. Ora che via via si fa più urgente l’acquisto dei regali per parenti e amici, il mall propone tante novità. Innanzitutto, la nuova applicazione per smartphone “Io&LeGru”, scaricabile gratuitamente da oggi sulle piattaforme Ios e Android. Uno strumento tecnologico di estrema facilità per poter usufruire di sconti e promozioni e di una vasta gamma di vantaggi e servizi dedicati. «Sarà sufficiente mostrare il telefono ai negozianti – ha spiegato il Direttore di Le Gru, Davide Rossi -: l’applicazione è intuitiva, semplice da usare e accessibile a tutti, qualunque sia la spesa effettuata nei nostri negozi. Proprio perché per noi i clienti sono tutti sullo stesso piano». L’app offrirà inoltre, grazie alla forte connessione con il mondo della cultura e del tempo libero, diverse convenzioni con i tanti partner presenti sul territorio: dalla Fondazione Musei, al Bioparco Zoom di Cumiana, e ancora, corsi di lingue The World, servizi di personal shopping, consulenza dell’immagine e molto altro ancora. «E non sarà un’iniziativa che durerà solo per il periodo festivo – ha spiegato Rossi -. Nasce sì, in occasione del Natale, ma durerà almeno un anno». Per lunghi mesi quindi, oltre ad usufruire di sconti e vantaggi, facendo shopping a Le Gru sarà anche possibile vincere dei premi attraverso il più semplice dei gesti: la scansione dello scontrino. Ogni prova di acquisto dello shopping al mall farà in automatico partecipare a concorsi settimanali ed estrazioni mensili con i quali si potranno vincere ricche gift card e premi. E le sorprese a Le Gru non finiscono qui. Già perché dopo oltre un anno e mezzo di restrizioni, il centro commerciale vuole offrire alla sua clientela, non solo sconti e servizi, ma anche un po’ di sana allegria. Da oggi, infatti, in occasione del lancio della nuova app, parte un ricco calendario di eventi. Fino al 24 dicembre a Le Gru, ci saranno gli “Appy Days”, nell’Appy Village ma anche in giro per lo stesso mall. Oggi, a dare il via agli eventi ci saranno, dalle 18, Samuel dei Subsonica e, dalle 16,30, i Bandakadabra che allieteranno la clientela per le vie del centro commerciale con la loro musica. «Un mese di eventi studiati per i diversi target – spiega ancora il Direttore -: attività e laboratori per i bambini, momenti dedicati alla musica, animazione con trampolieri e artisti di strada e djset. Tutto è stato studiato ad hoc per non creare assembramenti, ogni appuntamento è stato valutato con attenzione e si svolgerà senza rischi per nessuno. Perché adesso è questo che conta – ha precisato ancora Rossi -: Le Gru vuole senz’altro essere il punto di riferimento ideale per lo shopping, ma vuole farlo in totale sicurezza».