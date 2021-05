Il mondo piange Carla Fracci, la danza perde la sua regina

Quando lei si alzava sulle punte, il mondo s’inchinava. Pochi sono rimasti indifferenti al suo fascino, persino uno come Charlie Chaplin si commosse di fronte a tanta grazia, Eugenio Montale la definì “eterna fanciulla danzante”. Carla Fracci è morta ieri a Milano all’età di 84 anni lasciando l’universo della danza orfano della sua ballerina più brava. Già storia i passi a due con Erik Bruhn, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, solo per citarne alcuni. Lei è stata unica ed è difficile pensare che ci possa essere qualcuna in grado anche solo di avvicinarsi a una perfezione simile, a un talento e a una forza che l’hanno spinta sulla cima più alta della classica. Era malata da tempo di cancro ma lei, ferita nel corpo ma non nell’animo, cercava di combatterlo nella sua riservatezza senza permettere alla brutta bestia di interferire con i suoi studi, i suoi lavori, i suoi ragazzi, i suoi passi. È bello pensare in quanto piemontesi che, forse, lo scettro più importante lo abbia passato al suo Roberto Bolle, l’altra stella della classica che come sua maestà Fracci è riuscito a fare della danza una disciplina pop. Bolle, la Fracci e Virginia Raffaele, con la sua geniale imitazione, hanno regalato all’Italia una delle gag più riuscite della storia della tv.

A Torino, dove vivono le colleghe, oggi affrante, Loredana Furno e Susanna Egri, era di casa. Al Teatro Nuovo, con Vignale Danza, è ancora fresco il ricordo dell’omaggio a Beppe Menegatti, marito della Fracci e papà di suo figlio Francesco, che vide la danzatrice al fianco di George Jancu, era il 1983. Con lo stesso Jancu tornò al Nuovo l’anno dopo per “Mirandolina” e la sua ultima volta in città fu sempre con il Nuovo nel 2016 quando a 79 anni danzò in “Sheherazade e le mille e una notte”. Fu durante quell’occasione che si confidò con CronacaQui: «Finché potrò salirò sul palco, inoltre, a Torino sono quasi di casa», disse per poi lanciare il messaggio che ha fatto di lei una delle donne più importanti del Novecento. «La danza vive da sempre ed è in crisi da sempre. Sono molto orgogliosa di quello che ho fatto in Italia per promuoverla, in questo senso sono stata una pioniera. Io volevo portare la danza dappertutto. Per questo ballavo nelle piazze, sotto i tendoni, nelle chiese, anche nelle carceri». Il Teatro Regio la ricorda in “Giselle” di Adolphe-Charles Adam nel 1975, in “L’Heure exquise” di Maurice Béjart nel 1998, in “Excelsior” di Romualdo Marenco nel 2000 e in “E le stelle stanno a… danzare”, Gran Gala di Danza Internazionale nel 2006. Ballò spesso anche all’Alfieri, l’altro teatro simbolo della città. Nel 1987 commosse il Piemonte con la sua struggente interpretazione di “La morte del cigno” alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. La classe di Carla Fracci ammaliava, fu per questo suo carisma che a 10 anni amici dei suoi genitori, papà tramviere e mamma operaia, le consigliarono di iniziare a seguire i corsi alla Scala. Un successo non annunciato quello della Fracci, quindi, nata il 20 agosto del 1936 da una famiglia umile e che seppe prendere il volo con la sola forza del suo carisma e di tanto, tanto studio. «Le mie origini mi hanno insegnato che solo il lavoro sodo porta in alto» e lei in alto ci arrivò tanto da essere definita dal New York Times “prima ballerina assoluta”. Sarà per sempre così.