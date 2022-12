Il Mondiale è dell’Argentina: Francia battuta ai rigori

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta della sua storia. Il Mondiale di Qatar 2022 va all’Albiceleste, che trionfa in finale battendo la Francia ai calci di rigore al termine di una partita rocambolesca, finita 3-3.

MESSI E DI MARIA, UNO-DUE ARGENTINA

A segno nel primo tempo Messi su rigore ma assoluto protagonista è Di Maria, che guadagna il penalty e realizza il raddoppio su contropiede, servito sempre dalla ‘Pulce’.

DOPPIO MBAPPE’ E SI VA AI SUPPLEMENTARI

Nella ripresa sembra tutto sotto controllo per gli uomini di Scaloni, ma cambia tutto nel giro di 3′: doppietta di Mbappé, che segna prima su rigore e quindi su azione con un gran tiro al volo.

MBAPPE’ RISPONDE A MESSI E SI VA AI RIGORI

Ai supplementari ancora Messi: il numero 10 mette in porta un tap-in vincente dopo una gran parata di Lloris su Lautaro Martinez. Ma non è finita qui: Mbappé si procura un rigore per fallo di mano di Montiel e segna dal dischetto: è 3-3.

ARGENTINA CAMPIONE

Si va ai rigori: decisivi gli errori di Coman e Tchouameni dal dischetto per i Blues. Infallibile l’Argentina. Terza corona iridata per l’Argentina dopo quelle del 1978 e del 1986. Seconda finale persa per la Francia in questo millennio dopo quella del 2006 contro l’Italia.