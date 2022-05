Il mesto addio di Bremer. E ora spunta anche il Psg

Quella di sabato scorso contro il Napoli è stata l’ultima partita di Gleison Bremer con la maglia del Toro, la 98ª in granata. «Non ci sarà in queste ultime due partite, è giusto che si curi – ha spiegato Ivan Juric prima di partire per Verona – perché è da diverse settimane che si allenava e giocava con il dolore alla caviglia: lui, come tutti gli altri ragazzi, vanno ringraziati per come hanno stretto i denti».

E proprio sul brasiliano circolano nuove indiscrezioni: dalla Francia, infatti, parlano di un forte inserimento del Paris Saint Germain nella corsa al centrale. Il club parigino ha visionato il classe 1997, che piace tanto anche a Inter, Milan e altre big europee. «Il prezzo lo farà il mercato» diceva qualche settimana fa il dt Vagnati, mentre il presidente Cairo si prepara a scatenare un’asta.

Juric, invece, comincia a preparare il futuro, con Zima all’esame da vice-Bremer come centrale della difesa a tre insieme a Izzo (o Djidji) e Rodriguez. Anche Singo ha terminato la stagione, al Bentegodi si vedrà Aina sulla fascia destra e Vojvoda sull’out mancino. I dubbi principali, a questo punto, riguardano la mediana: Lukic torna dalla squalifica, da capire se verrà affiancato da Ricci, Mandragora o Pobega, in ordine di probabilità.

Alle spalle di Belotti, infine, agiranno Praet e Brekalo, con Pjaca e Seck pronti a subentrare a gara in corso. In panchina, invece, dovrebbe rivedersi Edera: un anno esatto fa il gravissimo infortunio al ginocchio quando giocava in prestito alla Reggina, ora intravede la prima convocazione con Juric. Ancora da valutare le condizioni di Pellegri, acciaccato da un paio di giorni e a rischio forfait.