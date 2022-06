Il mercato senza futuro in cerca di un rilancio e i bagni pubblici chiusi

A cavallo tra San Paolo e Cit Turin, il quartiere Cenisia attende ancora di conoscere il suo futuro. Il rilancio dell’area ex Gabrio è stato il primo passo, ma non sufficiente. C’è il cantiere della Diatto, il mercato coperto chiuso così come i bagni pubblici. Buone notizie arrivano dalla ristrutturazione degli alloggi Atc di corso Racconigi e da quel lungo mercato a cielo aperto, spirito del borgo.

IL MERCATO COPERTO

Inutilizzato dal oltre 4 anni a causa dei debiti accumulati, l’ex mercato coperto di corso Racconigi aspetta di capire quale sarà il suo futuro. La maxi-struttura collocata davanti all’area mercatale a cielo aperto, aperta nel 2001 e poi chiusa nel dicembre 2017 a causa dei debiti ingenti accumulati dalla cooperativa che l’aveva in gestione, allo stato attuale continua a essere un monumento al degrado. Il bando per farla ripartire, pubblicato dopo tanti ritardi a novembre 2018, era andato deserto nel gennaio 2019 e oggi, nonostante i locali siano stati visionati da diverse associazioni potenzialmente interessate, non si è mai andati oltre il pour parler.

I BAGNI PUBBLICI

Continua la maledizione dei bagni pubblici di via Luserna di Rorà 8. I locali, chiusi ormai dall’aprile del 2018, nemmeno negli ultimi mesi sono stati assegnati. Lo scorso febbraio, infatti, la Circoscrizione 3 aveva indetto l’ennesimo bando, il terzo, per darli finalmente in gestione.

I LAVORI IN CORSO RACCONIGI

Le otto palazzine di corso Racconigi 25 sono state interessate da crolli nel 2018 e, dopo le verifiche del Politecnico, l’intero complesso, che conta oltre 300 appartamenti, è stato via via sgomberato per problemi statici. La buona notizia è che tra qualche mese partiranno i cantieri: con i 9 milioni e mezzo in arrivo con il programma PinQua, 11 milioni di fondi interminsteriali Cipe e gli incentivi di Superbonus e Sismabonus verranno eseguiti i necessari lavori di riconsolidamento insieme a un generale efficientamento energetico. L’obiettivo è dare vita a un nuovo esempio di riqualificazione urbana che metterà a disposizione 300 appartamenti ad altrettante famiglie e comprenderà al suo interno negozi e servizi di prossimità.