Il mercato attende il trasloco: «Ma rischiamo tempi lunghi»

«Ritornare in piazza Bengasi ci piacerebbe, siamo partiti da lì vent’anni fa», racconta Mirella, conosciuta da tutti come la signora degli agnolotti e proprietaria del banco “Pasta & Company” del mercato di via Onorato Vigliani. Qui, dove i banchi dell’ex mercato Bengasi hanno trovato spazio in attesa del rifacimento della piazza, gli ambulanti guardano al ritorno «alle radici».

Un trasloco che sarebbe dovuto durare tre anni, si protrae da più di un decennio. «Spesso ci hanno comunicato date di rientro – dice Mirella – vedremo se questa sarà la volta buona». Il mercato di piazza Bengasi, con un nuovo layout ed un parcheggio sotterraneo, dovrebbe tornare attivo nel 2024, così come comunicato nel mese di gennaio dall’assessore al Commercio Paolo Chiavarino. «Tra un anno è previsto l’inizio dei lavori che consentiranno di riportare alla sua storica collocazione uno dei più importanti mercati di Torino», annunciava Chiavarino. Ora i rincari sulle materie prime rischiano di far slittare il rientro a casa degli ambulanti.

«Trasferire qui il mercato è stato un ripiego forse non sufficiente», commenta Riccardo da dietro il suo bancone del pesce. Tornare in piazza Bengasi è per molti la soluzione migliore «soprattutto ora che c’è la metro», osserva mentre serve la frutta Stefano, 20 anni, che col padre in quella piazza spera di ritrovare i ricavi di un tempo. «La scelta di via Vigliani – replicano il presidente della 8, Massimiliano Miano, e il coordinatore al Commercio, Dario Pera -, è stata, ai tempi, obbligata. Ora dopo 11 anni è doveroso che gli ambulanti rientrino in sede. Purtroppo il caro materiali sta ritardando l’approvazione dell’iter per il park d’interscambio di piazza Bengasi. E questo a sua volta rallenta il ritorno del mercato. Entro entro fine anno avremo sicuramente le idee più chiare».