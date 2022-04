Il matrimonio di Beckham jr. Con Nicola nozze da sogno

Come una coppia regale, forse anche meglio. Brooklyn Beckham, 23 anni, e Nicola Peltz (quattro più di lui) hanno detto sì nella villa sul mare della famiglia di lei a Palm Beach, in Florida. Villa, termine quasi riduttivo per una casa con 27 camere da letto e un parco intorno a circondarla. Un’atmosfera da sogno per una cerimonia da favola alla quale non ha voluto mancare quasi nessuno.

Erano presenti tutti gli invitati già annunciati nei giorni scorsi a cominciare dalla tennista Serena Williams, grande amica dei Beckham, all’attrice Eva Longoria. Poi Mel C e Mel B che con la madre dello sposo, Victoria Beckham facevano parte delle Spice Girls, e lo chef Gordon Ramsey che ha dato anche una consulenza per il menù del ricevimento. Assenti invece Harry e Meghan Markle, che in realtà non sarebbero mai stati inseriti nella lista degli invitati probabilmente per evitare ulteriori polemiche, anche se i genitori dello sposo sono grandi amici. «David e Victoria hanno scritto a William e Kate invitando loro e la famiglia al matrimonio del figlio – ha a riferito al “Mirror” una fonte vicina ai Beckham – e William ha risposto augurando loro tanta gioia ma che purtroppo non sarebbero stati presenti».

Poco male perché la cerimonia, celebrata con rito ebraico per rispettare la religione della sposa, è stata perfetta lo stesso. Brooklyn ha scelto i fratelli Cruz e Romeo come testimoni (la sorellina Harper è stata tra le damigelle di Nicola) e Nicola ha puntato sul fratello maggiore Brad, giocatore di hockey.

La curiosità era tutta per gli abiti e ora sappiamo. La sposa, elegantissima in bianco con lungo strascico, era vestita dalla Maison Valentino e nei mesi scorsi più volte è volata a Roma per le prove e gli ultimi ritocchi. Brooklyn invece indossava un completo Dior firmato Kim Jones. Tra i regali, spicca la Jaguar d’epoca 458mila euro regalata da papà e mamma. Ora il viaggio di nozze e poi il trasferimento nei dintorni di Miami. Già firmato, secondo indiscrezioni, anche un blindatissimo accordo prematrimoniale, perché la famiglia vanta un patrimonio di un miliardo e mezzo di dollari, tre volte più dei Beckham.