Il maremmano salva i padroni da otto cinghiali e poi si perde

Potevano entrare in casa e spaccare tutto mentre i proprietari dormivano, invece grazie a Jack, un maremmano eroe di 10 anni, la famiglia di cinghiali che la scorsa notte stava tentando di entrare in una villa in zona Reaglie è stata messa in fuga. Attraverso il buco nella recinzione, aperto dagli animali selvatici, Jack è però uscito dalla proprietà per inseguirli insieme a sua sorella Olimpia. «Lei è tornata indietro, ma lui no, siamo molto preoccupati che si sia ferito combattendo con i cinghiali» spiegano Simona Carbotta e Roberto Enrietti, i due residenti della villa di strada Vicinale del Cresto 4, protetta dal loro amico a quattro zampe che ora stanno cercando disperatamente. «Stavamo dormendo quando abbiamo sentito dei rumori e alla mattina ci siamo accorti di quanto era successo – spiegano i coniugi -, i cinghiali hanno divelto la recinzione della casa a fianco e poi hanno puntato la nostra, pare che fosse una famiglia di otto esemplari». Non appena Jack li ha fiutati ha iniziato ad abbaiare. «Li ha messi in fuga perché voleva proteggere la famiglia, si sente parte del nucleo, ma poi insieme alla sorella si è infilato sotto la recinzione e li ha inseguiti senza tornare più a casa».

Ora la preoccupazione di Simona e Roberto è grande ma lo è anche la speranza di poterlo ritrovare. Infatti stanno tappezzando la zona di cartelli e pubblicando appelli di smarrimento sui social con l’obiettivo di poter salvare il coraggioso Jack, proprio come lui ha fatto con loro. «E’ stato avvistato la mattina dopo in corso Chieri, poi non abbiamo più saputo nulla, pare stesse bene ma non ne siamo certi, speriamo che qualcuno lo trovi al più presto» spiega Roberto che continua a perlustrare la zona senza risultati. La paura, a parte le possibili ferite causate nello scontro con i cinghiali, è anche quella che il maremmano possa venire investito da un’auto in transito.

Ma come comportarsi in caso di avvistamento? «E’ estremamente diffidente, con lui bisogna essere cauti, non rincorrerlo né urlargli contro. Non è assolutamente aggressivo ma se incontra degli estranei tende ad allontanarsi. Quindi se qualcuno lo rintracciasse è meglio che contatti direttamente noi». Chiunque avesse notizie di Jack o sapesse dove si trova può telefonare a Roberto e Simona al numero: 335.5926353; oppure al 3389100456.