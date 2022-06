Il manzo Thor è tornato a casa: non sarà mandato al macello

È vivo e sta bene il vitellone Thor. Il manzo di 15 mesi, scappato nella serata di mercoledì scorso dal rifugio per animali Blonda Ruffa di Collegno, all’interno del parco della Dora, è stato intercettato nella zona del parco alle spalle del canile “Il Cascinotto” per poi essere sedato e portato in un luogo sicuro. L’avventura si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì quando, dopo l’ennesimo avvistamento, è entrata in funzione la macchina dei soccorsi, coordinata dal veterinario dell’Asl To3 e ad alla quale hanno partecipato anche la polizia municipale, la polizia stradale e i carabinieri. Il bovino è sempre rimasto all’interno del perimetro del parco e non si è mai allontanato dall’area, nonostante le preoccupazioni di Palazzo Civico, che aveva diramato comunicati parlando anche di «toro», quando invece è un «manzo adulto». A scopo precauzionale, e qui sì con cognizione di causa, era stato chiuso il parco e le zone limitrofe, limitando anche la velocità lungo l’asse della bretella che conduce alla fermata della metropolitana di Fermi. «Dopo due lunghi giorni di ricerca Peppino detto Thor è in salvo. Grazie a un grande lavoro di squadra che ha garantito la sicurezza delle persone e dell’animale, finalmente ha passato una notte tranquilla», ha commentato il sindaco Francesco Casciano. Come raccontato dai volontari dell’associazione «Vivi gli animali onlus», che gestisce il rifugio Blonda Ruffa, Thor era arrivato poche ore prima dall’Astigiano, salvato da macellazione certa. Una volta a Collegno, si è spaventato, scappando dalla recinzione. Un animale terrorizzato per via di quanto patito nel periodo precedente. «Thor ha rischiato di essere abbattuto. Ora questa creatura innocente può tornare a vivere la sua vita dignitosamente», raccontano dall’associazione.