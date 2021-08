Il mantra dei fessi

Io capisco bene che il povero “staisereno” Letta cerchi a tutti i costi quella visibilità mediatica che lui credeva automatica per un segretario del Pd e che invece non ha. Capisco anche Zingaretti, poraccio, che ha mollato a Letta la patata bollente del Pd in calo, e adesso cerca un angolo in vetrina pure lui. Li capisco entrambi. Ma che cerchino visibilità con un mantra da fessi come l’antifascismo vintage, uso Anpi, lanciando strilli isterici contro un presunto fascismo risorgente (che nessuno vede) è roba da paranoici inguaribili. Fate pena, Letta e Zingaretti, nel chiedere con quell’ostinazione da bambini frignoni le dimissioni di Durigon, reo (udite, udite!) di aver chiesto che a un parco di Latina fosse restituita l’intitolazione ad Arnaldo Mussolini. Restituita, badiamo bene: perché quei giardinetti si chiamavano già Mussolini fino al 2017, quando il nome del fratello minore del Duce fu sostituito da quelli di Falcone e Borsellino. Che ne meriterebbero tante, di intitolazioni, ma cominciando dalla sessantina di vie, piazze, corsi e giardini dedicati in Italia a Lenin, Stalin, Mao, Che Guevara e Tito. Letta in verità se ne frega di Falcone e Borsellino: lui vuole solo lo scalpo di Durigon che si è permesso, porco leghista in fez, di chiedere la restituzione di un’intitolazione durata senza obiezioni 70 anni. Il nome impronunciabile è quello: Mussolini. Poco importa che Arnaldo fosse un intellettuale cattolicissimo, un mite docente e giornalista morto nel 1931, prima che il fascismo mostrasse i suoi difetti. Portava il nome maledetto, e Durigon deve dimettersi. La monotonia con cui la sinistra lo pretende dice solo a quali miserabili battaglie si è ridotta.

collino@cronacaqui.it