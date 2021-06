Che forza questo manovale! Sembra…Ercole redivivo. Guardatelo: uno dopo l’altro si fa consegnare i sacchi, ciascuno del peso di dieci chili, e se li adagia sulle spalle, come se nulla fosse. Prima su quella sinistra, poi sulla destra. Due file di sacchi pesantissimi, posizionati uno sopra l’altro, a formare una pila enorme. L’ultimo se lo porta via col braccio, per un totale di 130 chili trasportati dal camion al deposito. Nulla da dire: applausi a scena aperta per il forzuto superman!!