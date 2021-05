Il male antico di via Nizza

L’arte che irrompe in via Nizza, sotto quei portici martoriati da prostituzione, droga venduta sfacciatamente già la mattina, senza tetto che dormano in dehors chiusi dal Covid, saprà donarle una nuova vita? L’interrogativo è d’obbligo semplicemente scorrendo un brandello di storia di queste pietre che hanno visto scorrere mille vicende, a partire dalla prima metà dell’800 quando via Nizza era un asse importante della città contenuta solo nel proprio centro storico e l’architetto Gaetano Lomardi progettava i primi edifici porticati. Un punto di approdo per i militari, i primi immigrati dal Meridione e poi il resto che è vicenda nota, con i negozi che sono passati di mano dai vecchi bottegai al nuovo commercio multietnico. La piccola malavita, la droga, la prostituzione, il bighellonare apparentemente ostili di gruppi sempre più numerosi. Le conseguenze le conosciamo a basta percorrere un tratto a piedi per rendersi conto della situazione che galleggia sul degrado. Di qui l’urlo di dolore e la richiesta di aiuta di chi vive e lavora in questa via storica che meriterebbe un rispetto negato negli anni. Basteranno gli stendardi, l’arte e soprattutto l’impegno e la buona volontà dei cittadini e dalla Fondazione Contrada che con il Comune faranno ripulire i muri scrostati e gestiranno le performances degli artisti ad allontanare pusher e malfattori vari? Temo che ancora una volta la passione dovrà cedere il passo ai nuovi veri padroni dei marciapiedi. A meno che a cominciare dalla mostra degli stendardi vi sia anche chi vigila e, soprattutto fa rispettare oltre alla legge anche le regole del vivere civile. L’arte, da sola, pur condita da buone idee e tanta volontà di chi lavora sul territorio a rischio bancarotta, temo non basti.

