«Il legno per sostituire il gas»: a Oulx torna la fiera del bosco

L’utilizzo del legno piemontese come alternativa energetica al gas russo. Anche di questo si parlerà nel corso dell’undicesima edizione di Boster, la fiera internazionale del bosco in programma a Oulx, in frazione Beulard, dall’1 al 3 luglio. «La crisi energetica – spiega il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso – ha reso necessario trovare fonti alternative e iniziare la transizione ecologica. Temi che sono fortemente correlati a una virtuosa gestione del bosco». «La crisi in Ucraina – rincara il direttore della fiera, Gianluigi Pirrera – ha aperto scenari che ci portano a rivedere il nostro modello di approvvigionamento energetico e a dare nuovo impulso al valore delle filiere nazionali, possibilmente locali, del legno. L’offerta culturale di questa edizione tratterà anche questi temi, con appuntamenti informativi e formativi ad alta valenza tecnico-scientifica».

L’appuntamento è nella pineta di Beulard, dove in un’area di 40 mila metri quadrati installeranno i loro stand le più importanti aziende del settore. In programma dimostrazioni, incontri con esperti, visite guidate, convegni e concerti. Per la prima volta dopo la pandemia, tornerà anche il Triathlon Del Boscaiolo, con esibizioni dei migliori taglialegna di tutta Italia.

«Quest’anno – ha sottolineato Carosso – la fiera avviene nel mezzo di due gravi emergenze: la siccità e la crisi energetica. La necessità di avviare la transizione ecologica è ineludibile, si devono trovare fonti alternative: la virtuosa gestione delle aree boschive non è più un tema per addetti ai lavori ma oggi interessa davvero tutti». «La nostra fiera – ha detto Pirrera – da sempre è portabandiera di tematiche diventate ora di grande attualità».

Boster comprenderà visite guidate, dimostrazioni, incontri con gli esperti e i professionisti, esposizioni di meccanica forestale, convegni, concerti, il Triathlon del Boscaiolo e un raduno di Panda 4×4. La fiera sarà aperta al pubblico dall’1 al 3 luglio, dalle 9 alle 18 (venerdì e sabato prolungamento fino alle 23 solo per eventi serali di intrattenimento). Il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro. Per info: www.fieraboster.it.