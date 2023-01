Il grido d’aiuto di un malato

L’immagine più efficace per descrivere la nostra sanità per tanti malati è diventata la clessidra. Con i granelli di sabbia che scivolano via come i giorni, condannati a un’attesa che diventa ansia, angoscia. Se non di peggio. Perché il tempo, quando ti devi curare, è un fattore chiave. E certi mali, se non presi in tempo, possono degenerare. Lo sanno tutti, e gli effetti dei continui tagli al sistema pubblico, prima o poi li subisce ciascuno di noi. Dal medico della mutua, che a casa non viene più neanche se un bambino ha 41 di febbre, ai pronto soccorso, ridotti come lazzaretti in tempo di guerra, con l’ossigeno che manca e le barelle in tripla fila. Come a Chivasso, dove una donna dalla barella è caduta ed è morta mentre aspettava da tre giorni di essere ricoverata. Una storia raccapricciante. Ma è solo la punta dell’iceberg che emerge da una nebbia fitta che pare aver avvolto tutto il sistema Salute. E dire che per due tre anni, proprio in nome di questo che dovrebbe essere un diritto garantito dalla Costituzione, ci hanno chiesto di sacrificare una parte importante delle nostre vite. Tutti reclusi in casa, da convalescenti, distanti, isolati, al riparo dal mondo e dalle malattie che però adesso stanno esplodendo. Perché messe in gabbia con le mascherine che hanno azzerato gli anticorpi. Ma, soprattutto, perché non diagnosticate e curate in tempo. E se prima la scusa era la pandemia, adesso ci sono la guerra e i rincari. Con l’inflazione che galoppa e di fatto azzera, traducendoli in un segno meno, i già scarsi investimenti. Così, le Asl si trovano con l’acqua alla gola. Costrette a vendere (con lo sconto) i propri gioielli. Mentre c’è gente come Mario che ha la glicemia al doppio del valore massimo, ma la prima visita disponibile è fra nove mesi. «Così rischio la vita», dice. E la sua voce, rotta dall’emozione, è quella di tanti, troppi malati.

stefano.tamagnone@cronacaqui.it