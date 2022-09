Il grattacielo è pronto dopo oltre undici anni: per Cirio uffici in vetta

Il conto alla rovescia è cominciato da qualche settimana, lo scorso 29 luglio, con la chiusura dei lavori. La consegna ufficiale delle “chiavi” del grattacielo al governatore Alberto Cirio è prevista fra poco più di un mese, quando si comincerà a definire l’inizio del trasloco dei primi funzionari fissato per febbraio, salvo nuovi collaudi. Il cantiere della nuova sede unica della Regione Piemonte è terminato dopo oltre undici anni, ma questa grande opera il doppio del tempo lo ha trascorso sulla carta di delibere e progetti, oltre che su quella “bollata” dei tribunali. Dove persino Massimiliano Fuksas è arrivato a disconoscerla, dopo averla progettata ed essere stato chiamato in qualità di testimone a processo.

COSTI E TEMPI BIBLICI

In fase di completamento, al momento, c’è soltanto più il centro servizi al piano terra, dove continueranno a lavorare ancora una ventina di dipendenti, quelli che hanno seguito i lavori negli ultimi anni e stanno finalizzando l’arredamento e gli allestimenti per preparare l’accoglienza dei colleghi, attesi all’inizio del 2023. I piani sono stati organizzati con spazi chiusi e vetrati, simili ad un acquario, con sale riunioni grandi e piccole, due modelli di scrivania: “full time” per chi lavora sempre in sede e “a rotazione” per chi si sposta con il proprio computer e potrà scegliere di utilizzare uno dei tavoli disponibili che non è detto sia lo stesso ogni giorno.

Anche gli uffici sono praticamente pronti ma da festeggiare sembra esserci poco, se non la rapida conclusione di un’odissea che ha coinvolto cinque presidenti in piazza Castello da quando è stata anche solo ipotizzata. Una delle opere pubbliche che hanno visto passare più tempo tra la posa della prima pietra (novembre 2011) e la fine dei lavori (luglio 2022) oltre che lievitare i costi dai 208 milioni di euro previsti nel 2010 ai 236 milioni di euro iscritti nell’ultimo budget. Nel mezzo, il fallimento delle prima ditta appaltatrice Coopsette e un contratto di ripresa che era già salito a 219 milioni di euro nel 2017.

CIRIO, UFFICIO IN VETTA

Alla scorsa settimana risale, invece, l’assegnazione degli uffici agli assessori. Il quarantesimo piano lo ha tenuto per sé e il proprio staff il governatore Alberto Cirio, scatenando ancora una volta i Radicali che non hanno mancato di sottolineare la spesa di 6mila euro per un lavabo in pietra verde delle Alpi. Lo stesso marmo posato lo scorso inverno all’ingresso del grattacielo. Sotto il presidente, al piano 39, lavorerà Fabio Carosso, vicepresidente e assessore all’Urbanistica, alla Montagna e ai parchi. Tre piani più sotto, invece, siederà Andrea Tronzano, assessore con deleghe al Bilancio e attività produttive oltre al preciso compito di portare a termine proprio i lavori della torre entro i tempi previsti, un incarico affidatogli da Cirio il giorno dopo l’insediamento in piazza Castello. Al piano 34, invece, ci sarà Chiara Caucino, assessore al Personale, ma anche al Contenzioso, gli affari legali e l’Infanzia. Più in basso di cinque piani, ci sarà poi Fabrizio Ricca, assessore all’Internazionalizzazione, alle Partecipate e allo Sport.

Il piano 24 sarà quello dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi che, però, dovrà scendere fino al quinto per incontrare i vertici della propria direzione, allocati negli stessi spazi delle risorse finanziarie e del patrimonio. E, nell’attesa di capire se sarà eletta e si trasferirà a Roma, resta al piano 23 l’assessore a Scuola e Lavoro, Elena Chiorino, insieme con i suoi uffici di competenza. Piano 20, per l’assessore all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca, Marco Protopapa, tre piani sopra Marco Gabusi, titolare dei Trasporti, mentre l’assessore all’Ambiente e all’Innovazione, Matteo Marnati sarà al numero 17. Piano più basso, il 9, per Vittoria Poggio, responsabile della Cultura e del Turismo.