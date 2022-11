Il grande tennis è a Torino, ecco le Atp Finals: “Previsto sold out” [VIDEO]

Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour la seconda edizione delle Nitto ATP Finals, uno dei più importanti tornei di tennis maschile con la partecipazione degli otto migliori singolaristi e delle otto migliori coppie di doppio. Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

BINAGHI: “PREVISTO SOLD OUT NEI WEEK END”

“Sarà un’edizione di grande successo, sono convinto che andremo verso il sold out, sicuramente nei week end – ha detto Binaghi -. Il dato dei biglietti è superiore allo scorso anno, registriamo trend in crescita che un anno fa non avevamo a ridosso dell’evento. Il tutto nonostante l’assenza di italiani in campo. La manifestazione è più forte di qualsiasi giocatore, significa che forma i campioni. I dati delle vendite ci stupiscono, considerando che per i nostri tennisti è stata una stagione costellata da infortuni”.

CIRIO: “CITTA’ E REGIONE CREDONO IN GRANDI EVENTI”

A parlare delle Finals è stato anche il governatore Alberto Cirio: “La città e la Regione credono negli eventi per crescere, ogni euro speso ritorna non solo in termini di economia ma soprattutto di promozione – ha detto -. Approcciamo le Atp con un programma che si migliora nel tempo. Questa edizione nasce sotto una luca diversa, godiamoci ciò che di positivo ci può dare a livello di fiducia per il futuro”.

LO RUSSO: “GRANDI EVENTI VETRINA PER TORINO”

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato a margine della presentazione delle Finals: “I grandi eventi come questo sono una vetrina per la città. La scommessa è accompagnare questo torneo con un programma diffuso che possa coinvolgere anche i non appassionati a questo sport e l’intera comunità. Siamo nell’edizione della ripartenza, è uno dei momenti più importanti del nostro palinsesto di eventi”.

LA CONFERENZA STAMPA: IL VIDEO di Tonino Di Marco