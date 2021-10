Il grande ritorno di Vasco Rossi a Torino

La combriccola del Blasco era tutta gente a posto e, infatti, ha deciso di tornare nella sua Torino. Eccola la “notizia bomba”, come si legge dalle migliaia di commenti che in queste ore stanno intasando il web: il Vasco Live 2022 ha aggiunto cinque nuove date tra cui quella del 30 giugno alla stadio Olimpico di Torino che chiuderà il tour. Le prevendite sono alle porte, si apriranno il 15 ottobre prossimo, e c’è da giurare che andranno a ruba.

È dal 2018 che i fan piemontesi aspettano di riavere il Komandante sotto la Mole. Fu tanta la delusione quando nel 2020 Vasco annunciò la tappe del tour da cui Torino rimase fuori. Tappe che in ogni caso non si tennero a causa del Covid, tanto da essere rinviate fino al 2022. Una boccata d’ossigeno che sa davvero di normalità, il grande concerto che mancava da troppo tempo e che adesso, si farà davvero. E in più, a novembre uscirà il nuovo album, “Siamo qui”.